Вірю у мир в Україні, але між Путіним і Зеленським «величезна ненависть», — Трамп

20:40, 3 березня 2026
Дональд Трамп заявив, що вірить у врегулювання війни, що є пріоритетом у його списку.
Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його пріоритетів. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

Трамп знову заявив, що ненависть між лідерами України та Росії перешкоджає врегулюванню.

«Щодо Росії та України, де це у моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Але панує ця величезна ненависть між Путіним і Зеленським. Величезна ненависть. Я бачив багато ненависті у своєму житті, але думаю, що це — найвищий рівень. Я вірю, що врегулювання станеться. Іноді я звинувачую одного, іноді — іншого. Я думаю, це станеться. Це є пріоритетом у моєму списку. Не те щоб це так сильно впливало на США, бо це дуже далеко від нас», - сказав він.

Лідер США додав, що вважав припинення війни РФ проти України найлегшим завданням, бо вже «врегулював 8 воєн, дуже великих та важливих».

