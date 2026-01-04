  1. В Украине

Может ли пожилой человек получить паспорт гражданина Украины, если у него есть только паспорт времен СССР

20:31, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если сведения о постоянном проживании на территории Украины по состоянию на 24.08.1991 и проживании на 13.11.1991 не подтверждаются, лицо может обратиться в суд для установления указанных фактов.
Может ли пожилой человек получить паспорт гражданина Украины, если у него есть только паспорт времен СССР
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как пожилому человеку получить паспорт гражданина Украины при наличии у него только паспорта времен СССР.

«Такому лицу следует обратиться в территориальное подразделение Миграционной службы с имеющимися документами, где будут предоставлены консультации и разъяснения относительно дальнейших действий», — заявили в ведомстве.

Если сведения о постоянном проживании на территории Украины по состоянию на 24.08.1991 и проживании на 13.11.1991 не подтверждаются, лицо может обратиться в суд для установления указанных фактов и в дальнейшем пройти процедуру его регистрации гражданином Украины.

Если у лица имеется паспорт и регистрация места проживания подтверждается по состоянию на указанные выше даты, то лицо может обращаться в территориальное подразделение ГМС для оформления паспорта гражданина Украины.

Миграционная служба отмечает, что если лицо недееспособно, его интересы в обязательном порядке должен представлять законный представитель. В соответствии с законодательством, это может быть один из родителей, опекун или попечитель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]