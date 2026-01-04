Может ли пожилой человек получить паспорт гражданина Украины, если у него есть только паспорт времен СССР

Если сведения о постоянном проживании на территории Украины по состоянию на 24.08.1991 и проживании на 13.11.1991 не подтверждаются, лицо может обратиться в суд для установления указанных фактов.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как пожилому человеку получить паспорт гражданина Украины при наличии у него только паспорта времен СССР.

«Такому лицу следует обратиться в территориальное подразделение Миграционной службы с имеющимися документами, где будут предоставлены консультации и разъяснения относительно дальнейших действий», — заявили в ведомстве.

Если сведения о постоянном проживании на территории Украины по состоянию на 24.08.1991 и проживании на 13.11.1991 не подтверждаются, лицо может обратиться в суд для установления указанных фактов и в дальнейшем пройти процедуру его регистрации гражданином Украины.

Если у лица имеется паспорт и регистрация места проживания подтверждается по состоянию на указанные выше даты, то лицо может обращаться в территориальное подразделение ГМС для оформления паспорта гражданина Украины.

Миграционная служба отмечает, что если лицо недееспособно, его интересы в обязательном порядке должен представлять законный представитель. В соответствии с законодательством, это может быть один из родителей, опекун или попечитель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.