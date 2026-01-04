  1. В Україні

Чи може особа похилого віку отримати паспорт громадянина України, якщо у неї є лише паспорт часів СРСР

20:31, 4 січня 2026
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як особі похилого віку отримати паспорт громадянина України за наявності в неї лише паспорта часів СРСР.

«Такій особі слід звернутися до територіального підрозділу Міграційної служби з наявними документами, де будуть надані консультації та роз'яснення щодо подальших дій», - заявили у відомстві.

Якщо відомості про постійне проживання на території України станом на 24.08.1991 та проживання на 13.11.1991 не підтверджуються, то особа може звернутися до суду для встановлення зазначених фактів та надалі пройти процедуру її реєстрації громадянином України.

Якщо в особи наявний паспорт та реєстрація місця проживання підтверджується станом на зазначені вище дати, то особа може звертатися до територіального підрозділу ДМС для оформлення паспорта громадянина України.

Міграційна служба зазначає, якщо особа недієздатна, її інтереси обов'язково має представляти законний представник. Відповідно до законодавства, це може бути один із батьків, опікунів, піклувальників.

