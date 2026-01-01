  1. Видео
  2. / Общество

Как получить 2 тысячи гривен после 40 лет для проверки здоровья: видеоинструкция

16:55, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Услугу можно заказать через Дию.
Как получить 2 тысячи гривен после 40 лет для проверки здоровья: видеоинструкция
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», с 1 января в Украине стартовала программа скрининга здоровья для украинцев 40+ лет. Услугу можно заказать через Дию.

Программа инициирована правительством. Она предусматривает, что украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность пройти бесплатное медицинское обследование.

Как это работает?

  • Приглашение на скрининг придет в приложение Дия на 30-й день после вашего дня рождения (если вам исполнилось 40 лет или больше).
  • Когда подтвердите участие в программе — 2 000 гривен поступят на вашу Дия.Картку в течение нескольких дней. Также можно оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться в ЦНАП.
  • Использовать эти средства можно только на оплату скрининга. Подробнее на screening.moz.gov.ua. Выбирайте обследование в удобном заведении — место прописки не имеет значения.

Что включает скрининг здоровья?

  • анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья)
  • физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия)
  • лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек
  • индивидуальные рекомендации по образу жизни и состоянию здоровья, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги Украина здравоохранение Министерство здравоохранения Дия советы для здоровья денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]