Как получить 2 тысячи гривен после 40 лет для проверки здоровья: видеоинструкция

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», с 1 января в Украине стартовала программа скрининга здоровья для украинцев 40+ лет. Услугу можно заказать через Дию.

Программа инициирована правительством. Она предусматривает, что украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность пройти бесплатное медицинское обследование.

Как это работает?

Приглашение на скрининг придет в приложение Дия на 30-й день после вашего дня рождения (если вам исполнилось 40 лет или больше).

Когда подтвердите участие в программе — 2 000 гривен поступят на вашу Дия.Картку в течение нескольких дней. Также можно оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться в ЦНАП.

Использовать эти средства можно только на оплату скрининга. Подробнее на screening.moz.gov.ua. Выбирайте обследование в удобном заведении — место прописки не имеет значения.

Что включает скрининг здоровья?

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья)

физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия)

лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек

индивидуальные рекомендации по образу жизни и состоянию здоровья, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

