Во Львове 5-9 марта будут массово проверять документы граждан и осматривать автомобили: что произошло

СБУ будет проводить во Львове контрразведывательные и меры безопасности с 5 по 9 марта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове с 5 по 9 марта будут проходить контрразведывательные и меры безопасности, которые проведёт Служба безопасности Украины. К операции также привлекут сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Правоохранители будут работать на всей территории города. Основная цель мероприятий — выявление и предотвращение возможных проявлений разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также повышение уровня безопасности жителей в условиях российской вооружённой агрессии, сообщили в СБУ.

Во время проведения мероприятий возможны временные ограничения движения на отдельных улицах, проверки документов у граждан и осмотр транспортных средств. В случае возникновения обоснованных подозрений правоохранители могут проводить дополнительную проверку отдельных лиц.

Кроме того, предусмотрено обследование территорий и общественных помещений для выявления запрещённых или опасных предметов.

В СБУ призвали жителей Львова с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, выполнять законные требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.