  1. В мире

В Литве планируют криминализировать участие в боевых действиях на стороне вражеских государств

07:00, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предлагается также ввести уголовную ответственность за незаконное сотрудничество с иностранными разведывательными службами, органами безопасности или другими организациями, прямо или косвенно контролируемыми иностранным государством.
В Литве планируют криминализировать участие в боевых действиях на стороне вражеских государств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Литвы поддержало подготовленные Министерством юстиции изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за участие граждан в вооруженных конфликтах за пределами страны на стороне государства-агрессора. Также предлагается наказывать за диверсионные действия против национальной безопасности и сотрудничество с иностранными разведывательными службами или структурами безопасности. Об этом сообщает LRT.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предложенные законодательные изменения планируют подать на рассмотрение Сейма во время весенней сессии.

Согласно проекту, уголовная ответственность может угрожать лицам, принимавшим активное участие в вооруженном конфликте за пределами Литвы на стороне государства, чьи действия направлены против независимости, суверенитета, территориальной целостности или конституционного строя другой страны или противоречат международным обязательствам Литвы.

Кроме того, предлагается признать уголовным правонарушением незаконное участие в деятельности иностранных разведывательных служб, органов безопасности или других структур, прямо или косвенно контролируемых иностранным государством.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за диверсии, в том числе за уничтожение или повреждение стратегически важных объектов, причинение вреда интересам Литвы или препятствование работе предприятий, имеющих значение для национальной безопасности.

Министерство юстиции предлагает отнести такие правонарушения в категорию тяжких преступлений и установить для них единственный вид наказания — лишение свободы.

Кроме физических лиц ответственность может распространяться и на юридические лица, если они получают выгоду от вербовки людей для участия в вооруженных конфликтах или от их незаконного сотрудничества с иностранными структурами.

Также изменения дадут национальным и уголовным разведывательным органам полномочия проводить разведывательные мероприятия, связанные с диверсионной деятельностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Литва

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]