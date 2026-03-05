В Литве планируют криминализировать участие в боевых действиях на стороне вражеских государств

Предлагается также ввести уголовную ответственность за незаконное сотрудничество с иностранными разведывательными службами, органами безопасности или другими организациями, прямо или косвенно контролируемыми иностранным государством.

Правительство Литвы поддержало подготовленные Министерством юстиции изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за участие граждан в вооруженных конфликтах за пределами страны на стороне государства-агрессора. Также предлагается наказывать за диверсионные действия против национальной безопасности и сотрудничество с иностранными разведывательными службами или структурами безопасности. Об этом сообщает LRT.

Предложенные законодательные изменения планируют подать на рассмотрение Сейма во время весенней сессии.

Согласно проекту, уголовная ответственность может угрожать лицам, принимавшим активное участие в вооруженном конфликте за пределами Литвы на стороне государства, чьи действия направлены против независимости, суверенитета, территориальной целостности или конституционного строя другой страны или противоречат международным обязательствам Литвы.

Кроме того, предлагается признать уголовным правонарушением незаконное участие в деятельности иностранных разведывательных служб, органов безопасности или других структур, прямо или косвенно контролируемых иностранным государством.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за диверсии, в том числе за уничтожение или повреждение стратегически важных объектов, причинение вреда интересам Литвы или препятствование работе предприятий, имеющих значение для национальной безопасности.

Министерство юстиции предлагает отнести такие правонарушения в категорию тяжких преступлений и установить для них единственный вид наказания — лишение свободы.

Кроме физических лиц ответственность может распространяться и на юридические лица, если они получают выгоду от вербовки людей для участия в вооруженных конфликтах или от их незаконного сотрудничества с иностранными структурами.

Также изменения дадут национальным и уголовным разведывательным органам полномочия проводить разведывательные мероприятия, связанные с диверсионной деятельностью.

