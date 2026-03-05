У Литві планують криміналізувати участь у бойових діях на боці ворожих держав

Пропонується також запровадити кримінальну відповідальність за незаконну співпрацю з іноземними розвідувальними службами, органами безпеки або іншими організаціями, які прямо чи опосередковано контролюються іноземною державою.

Уряд Литви підтримав підготовлені Міністерством юстиції зміни до законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність за участь громадян у збройних конфліктах за межами країни на боці держави-агресора. Також пропонується карати за диверсійні дії проти національної безпеки та за співпрацю з іноземними розвідувальними службами чи структурами безпеки. Про це повідомляє LRT.

Запропоновані законодавчі зміни планують подати на розгляд Сейму під час весняної сесії.

Відповідно до проєкту, кримінальна відповідальність може загрожувати особам, які брали активну участь у збройному конфлікті за межами Литви на стороні держави, чиї дії спрямовані проти незалежності, суверенітету, територіальної цілісності або конституційного ладу іншої країни, чи суперечать міжнародним зобов’язанням Литви.

Крім того, пропонується визнати кримінальним правопорушенням незаконну участь у діяльності іноземних розвідувальних служб, органів безпеки або інших структур, які прямо чи опосередковано контролюються іноземною державою.

Законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за диверсії, зокрема за знищення чи пошкодження стратегічно важливих об’єктів, завдання шкоди інтересам Литви або перешкоджання роботі підприємств, що мають значення для національної безпеки.

Міністерство юстиції пропонує віднести такі правопорушення до категорії тяжких злочинів та встановити для них єдиний вид покарання — позбавлення волі.

Крім фізичних осіб, відповідальність може поширюватися і на юридичні особи, якщо вони отримують вигоду від вербування людей для участі у збройних конфліктах або від їхньої незаконної співпраці з іноземними структурами.

Також зміни нададуть національним і кримінальним розвідувальним органам повноваження проводити розвідувальні заходи, пов’язані з диверсійною діяльністю.

