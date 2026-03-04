Петиція до Кабміну: зоозахисники вимагають мораторій на полювання

Зоозахисники закликають не запроваджувати «День мисливства» та ініціювати мораторій на полювання.

Громадська організація URSA, яка займається захистом прав тварин в Україні, виступила проти ініціативи щодо встановлення державного свята «День мисливства» та закликала запровадити безстроковий мораторій на полювання.

На офіційному сайті Кабінет Міністрів зареєстровано електронну петицію з вимогою не допустити встановлення такого свята. Авторкою звернення є Марина Суркова — президентка Асоціація зоозахисних організацій України. Петиція знаходиться за посиланням – тут.

У чому суть ініціативи

Як зазначають зоозахисники, їм стало відомо про підготовку проєкту Указу «Про День мисливства», який, за їхніми даними, направлено на погодження до уряду з подальшим поданням на підпис Президенту. Документ ініційований Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та передбачає встановлення професійного свята мисливців.

В URSA вважають таку ініціативу неприйнятною, наголошуючи, що мисливство в Україні.

Зокрема, автор петиції вказує, що природа без полювання відновлюється. Окрім того, полювання становить і загрозу для людей, адже щорічно гинуть як мисливці, так і випадкові перехожі:

у 2021 р. застрелено хірурга з Полтави;

у 2020 р. вбито чоловіка з ялинкою на Буковині;

у 2017 р. застрелено жінку в картопляному полі.

Раніше на полюванні вбили ексголову Харківської ОДА Є.Кушнарьова.

Зоозахисники просять:

Не погоджувати проєкт Указу «Про День мисливства» та не ініціювати встановлення в Україні свят, що прославляють вбивство диких тварин. Ініціювати запровадження безстрокового мораторію на полювання з метою відновлення популяцій диких тварин. Доручити Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України розробити програму переходу від мисливського господарства до нелетального управління фауною та розвитку екологічного туризму.

