На Сумщині викрили колишню головну бухгалтерку підприємства у заволодінні майже 5,7 млн грн

На Сумщині правоохоронці задокументували факт привласнення коштів одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Як повідомила поліція Сумської області, у ході досудового розслідування було встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, мала повний доступ до банківських рахунків та електронних ключів. Зловживаючи службовим становищем, вона здійснила низку несанкціонованих фінансових операцій.

Слідством встановлено, що протягом липня 2023 року – травня 2024 року підозрювана перерахувала на власний рахунок понад 5,6 млн грн. Частину коштів вона проводила як витрати на відрядження, іншу як нібито безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. При цьому жодних законних підстав для таких переказів не було, а керівництво підприємства про них не знало.

У результаті протиправних дій підприємству завдано збитків на суму 5 млн 695 тис. грн. Наразі жінку звільнено з посади.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

