  1. В Україні

На Сумщині викрили колишню головну бухгалтерку підприємства у заволодінні майже 5,7 млн грн

21:48, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зловживаючи службовим становищем, вона здійснила низку несанкціонованих фінансових операцій.
На Сумщині викрили колишню головну бухгалтерку підприємства у заволодінні майже 5,7 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці задокументували факт привласнення коштів одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила поліція Сумської області, у ході досудового розслідування було встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, мала повний доступ до банківських рахунків та електронних ключів. Зловживаючи службовим становищем, вона здійснила низку несанкціонованих фінансових операцій.

Слідством встановлено, що протягом липня 2023 року – травня 2024 року підозрювана перерахувала на власний рахунок понад 5,6 млн грн. Частину коштів вона проводила як витрати на відрядження, іншу як нібито безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. При цьому жодних законних підстав для таких переказів не було, а керівництво підприємства про них не знало.

У результаті протиправних дій підприємству завдано збитків на суму 5 млн 695 тис. грн. Наразі жінку звільнено з посади.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]