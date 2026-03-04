Стало відомо, чи готують співробітників ТЦК до роботи з військовозобов’язаними

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, чи проходять військовослужбовці спеціальну підготовку з комунікації та чому під час спілкування з цивільними часто виникають труднощі.

Питання підготовки працівників ТЦК до роботи з людьми дедалі частіше обговорюється у суспільстві. Багатьох цікавить, чи проходять військові спеціальне навчання з комунікації, психології та врегулювання конфліктних ситуацій під час взаємодії з цивільними. Питання на це дав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він зазначив, що певна підготовка для військовослужбовців ТЦК все ж проводиться. Зокрема, розроблено методичні рекомендації від командування щодо того, як діяти в різних ситуаціях під час спілкування з громадянами. Також проводилися тренінги за участі поліції діалогу.

Втім, за словами Істоміна, на практиці виникають складнощі. Часто трапляється, що військовозобов’язаний, який добре володіє риторикою, фактично веде розмову «в одні ворота», а військовослужбовець не може належно відповісти. Це може бути людина, яка щойно повернулася з фронту, можливо після контузії, і має зовсім інший досвід комунікації, додав речник Полтавського ТЦК.

Істомін додав, що такі військові звикли виконувати чіткі бойові завдання, а під час заходів оповіщення стикаються з громадянами, які починають пояснювати їм, як вони нібито повинні діяти, нерідко посилаючись на неправдиві твердження про законодавство. Через те, що військовослужбовець не зобов’язаний знати всі юридичні нюанси, він може розгубитися — і діалог фактично припиняється.

«Тому тут важливий не стільки тренінг в плані уникнення конфліктних ситуацій, а було б добре, щоб всі військовослужбовці ТЦК вміли висловлювати свої думки. Не просто казати "доброго дня, перевірка військово-облікових документів", а могли чітко, швидко назвати, на підставі чого вони діють і якими законодавчими актами це передбачено. Щоб їхні знання виходили за межі їхніх повноважень. У когось це є, а у когось немає», — заявив Роман Істомін в інтерв’ю Телеграф.

