  1. В Україні

Стало відомо, чи готують співробітників ТЦК до роботи з військовозобов’язаними

20:57, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, чи проходять військовослужбовці спеціальну підготовку з комунікації та чому під час спілкування з цивільними часто виникають труднощі.
Стало відомо, чи готують співробітників ТЦК до роботи з військовозобов’язаними
Фото: enovosty.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання підготовки працівників ТЦК до роботи з людьми дедалі частіше обговорюється у суспільстві. Багатьох цікавить, чи проходять військові спеціальне навчання з комунікації, психології та врегулювання конфліктних ситуацій під час взаємодії з цивільними. Питання на це дав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що певна підготовка для військовослужбовців ТЦК все ж проводиться. Зокрема, розроблено методичні рекомендації від командування щодо того, як діяти в різних ситуаціях під час спілкування з громадянами. Також проводилися тренінги за участі поліції діалогу.

Втім, за словами Істоміна, на практиці виникають складнощі. Часто трапляється, що військовозобов’язаний, який добре володіє риторикою, фактично веде розмову «в одні ворота», а військовослужбовець не може належно відповісти. Це може бути людина, яка щойно повернулася з фронту, можливо після контузії, і має зовсім інший досвід комунікації, додав речник Полтавського ТЦК.

Істомін додав, що такі військові звикли виконувати чіткі бойові завдання, а під час заходів оповіщення стикаються з громадянами, які починають пояснювати їм, як вони нібито повинні діяти, нерідко посилаючись на неправдиві твердження про законодавство. Через те, що військовослужбовець не зобов’язаний знати всі юридичні нюанси, він може розгубитися — і діалог фактично припиняється.

«Тому тут важливий не стільки тренінг в плані уникнення конфліктних ситуацій, а було б добре, щоб всі військовослужбовці ТЦК вміли висловлювати свої думки. Не просто казати "доброго дня, перевірка військово-облікових документів", а могли чітко, швидко назвати, на підставі чого вони діють і якими законодавчими актами це передбачено. Щоб їхні знання виходили за межі їхніх повноважень. У когось це є, а у когось немає», — заявив Роман Істомін в інтерв’ю Телеграф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]