Азербайджан привів війська в підвищену бойову готовність біля кордону з Іраном

Солдати, прапорщики та офіцери відкликані з відпусток, а прикордонні райони обладнані системами протиповітряної оборони та протидії дронам.

Азербайджанські війська приведені в бойову готовність та розгорнуті на кордоні з Іраном. Як повідомляє незалежне ЗМІ Qazetchi з посиланням на анонімні джерела, цей крок відбувається на четвертий день війни між США та Ізраїлем проти Ірану, у яку втягнуті країни регіону.

За інформацією джерел, Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та Міністерство внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій перейшли у режим підвищеної готовності. Відпустки солдатів, прапорщиків та офіцерів скасовано, а тих, хто перебував у відпустці, відкликали до частин. На кордоні розгорнуто системи протидії безпілотникам і низьколітаючим літакам.

Міністерство оборони Азербайджану наразі не підтвердило і не спростувало ці повідомлення та не надало коментарів на запити OC Media.

Опозиційний політик Ядігар Садіглі заявив, що нарощування оборонних сил на кордоні є нормальним і передбачуваним заходом. «Глава держави, звичайно, повинен вжити певних запобіжних заходів, зробити певні кроки, і якщо вони їх вжили, я думаю, це нормально. Багато чого може статися. Завтра може виникнути хаос, якийсь командир військового підрозділу може самостійно вжити заходів», – зазначив Садіглі.

Він додав, що особливо важливо підтримувати протиповітряну оборону, готовність авіації та наземних військ на базовому рівні бойової готовності.

