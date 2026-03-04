До 90% знижки на паркування – у Києві переглядають нові тарифи для платників податків

Проєкт передбачає нові тарифи та спеціальні місячні абонементи.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

У Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів уздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства Київтранспарксервіс, яке є єдиним оператором комунального паркувального простору столиці. Відповідний проєкт розпорядження оприлюднено на офіційному порталі Київська міська державна адміністрація для громадського обговорення до 13 березня.

Головною зміною може стати запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці. У разі ухвалення рішення Київ стане першим містом в Україні, де платники податків отримають спеціальні умови користування міською інфраструктурою.

Для фізичних осіб — платників податків пропонують встановити такі ціни на абонементи:

ІІІ зона — 299 грн на місяць;

ІІ–ІІІ зона — 999 грн на місяць;

без обмежень по всьому Києву — 1499 грн на місяць.

Передбачається, що знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Для підтвердження статусу платника податків міські ІТ-підрозділи розробляють цифровий механізм верифікації в застосунку «Київ Цифровий».

Документ також передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування на майданчиках підприємства. Пропонується встановити такі ставки:

І зона — 40 грн за годину;

ІІ зона — 30 грн за годину;

ІІІ зона — 10 грн за годину.

Майданчики погодинного паркування відображені у розділі «Погодинне паркування» застосунку «Київ Цифровий».

