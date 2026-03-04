До 90% знижки на паркування – у Києві переглядають нові тарифи для платників податків
У Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів уздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства Київтранспарксервіс, яке є єдиним оператором комунального паркувального простору столиці. Відповідний проєкт розпорядження оприлюднено на офіційному порталі Київська міська державна адміністрація для громадського обговорення до 13 березня.
Головною зміною може стати запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці. У разі ухвалення рішення Київ стане першим містом в Україні, де платники податків отримають спеціальні умови користування міською інфраструктурою.
Для фізичних осіб — платників податків пропонують встановити такі ціни на абонементи:
- ІІІ зона — 299 грн на місяць;
- ІІ–ІІІ зона — 999 грн на місяць;
- без обмежень по всьому Києву — 1499 грн на місяць.
Передбачається, що знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.
Для підтвердження статусу платника податків міські ІТ-підрозділи розробляють цифровий механізм верифікації в застосунку «Київ Цифровий».
Документ також передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування на майданчиках підприємства. Пропонується встановити такі ставки:
- І зона — 40 грн за годину;
- ІІ зона — 30 грн за годину;
- ІІІ зона — 10 грн за годину.
Майданчики погодинного паркування відображені у розділі «Погодинне паркування» застосунку «Київ Цифровий».
