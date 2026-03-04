У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №15031-1, який пропонує комплексні зміни до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов надання житла в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Що передбачає базовий законопроєкт №15031

Як писала «Судово-юридична газета» 13 лютого народні депутати зареєстрували законопроєкт №15031 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду об’єктів житлової нерухомості або їх частини».

Законопроєктом пропонується:

зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 18% до 5% для доходів від оренди житлової нерухомості;

не включати такі доходи до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Проєкт №15031 також передбачає, що з 1 квітня 2026 року і до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, доходи від здачі житла в оренду не включатимуться до загального оподатковуваного доходу громадянина. Фактично це означає тимчасове звільнення таких доходів від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Автори законопроєкту вважають, що такий підхід сприятиме легалізації ринку оренди, стимулюватиме укладання офіційних договорів і, в перспективі, може забезпечити додаткові надходження до бюджету за рахунок виходу ринку з тіні.

Що пропонує альтернативний законопроєкт

Альтернативний законопроєкт №15031-1 передбачає зниження податків на доходи від оренди житла та спрощення податкових процедур, зокрема йдеться про:

зменшення ставки ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла фізичним особам, у тому числі ВПО;

зменшення ставки військового збору з 5% (а після завершення воєнного стану — з 1,5%) до 1%;

збереження пільги з податку на нерухоме майно (неоподаткована площа від 60 до 180 кв. м залежно від типу об’єкта) у разі здачі житла в оренду фізичним особам;

спрощення декларування — без обов’язку зазначати в річній декларації інші доходи, інформація про які вже є у контролюючих органах або не впливає на розмір податку.

Чому ринок оренди перебуває «в тіні»

Наразі доходи від оренди житла оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору — разом 23%. Саме це, за оцінками експертів і профільних міністерств, є одним із факторів того, що майже 90% ринку оренди житлової нерухомості перебуває в тіні.

Водночас статистика свідчить про суттєву різницю між різними моделями оподаткування:

у 2024 році майже 50 тисяч громадян здавали майно в оренду юридичним особам. Юридичні особи як податкові агенти сплатили до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн ПДФО;

лише близько 3,5 тисяч фізичних осіб самостійно задекларували доходи від оренди та сплатили майже 100 млн грн ПДФО;

понад 52 тисячі фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування отримували доходи від оренди, сплативши понад 2 млрд грн єдиного податку.

Водночас ставка 18% ПДФО та 5% військового збору не є єдиною причиною тінізації ринку оренди житла.

У разі офіційного надання житла в оренду фізична особа втрачає право на пільгу зі сплати податку на нерухоме майно. Така пільга передбачає неоподатковувану площу від 60 до 180 квадратних метрів залежно від типу житла. Втрата цієї пільги може призводити до додаткового нарахування податку на нерухомість — до 21 600 гривень на рік, залежно від типу майна, його розташування та ставки, встановленої органом місцевого самоврядування.

ВПО і провал механізму субсидій

Особливий акцент у пояснювальній записці зроблено на внутрішньо переміщених особах.

У 2025 році в межах експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості найму житла та компенсації частини ПДФО або єдиного податку і військового збору (постанова КМУ від 25 жовтня 2024 року №1225) лише 72 ВПО отримали бюджетні субсидії.

Це при тому, що в Україні офіційно зареєстровано близько 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, альтернативний законопроєкт розроблено з метою комплексного врегулювання питань оподаткування, які виникають під час надання в оренду житлової нерухомості фізичним особам, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Фінансові прогнози

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету.

Водночас у разі збільшення кількості офіційно укладених договорів оренди до 950 тисяч на рік (що становить 70% ринку), обсяг задекларованих доходів може зрости до 150 млрд грн на рік.

У такому випадку надходження до місцевих бюджетів від сплати ПДФО можуть збільшитися на 7,5 млрд грн, а до державного бюджету від військового збору — на 1,5 млрд грн.

Таким чином, альтернативний законопроєкт відрізняється від №15031 не лише зниженням ставок, а й пропозицією комплексного врегулювання — із збереженням майнових пільг, зменшенням військового збору та спрощенням процедур декларування, з окремим акцентом на створення сприятливих умов для оренди житла внутрішньо переміщеними особами.

