Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15031, який пропонує змінити підхід до оподаткування доходів від здачі житла в оренду. Документ передбачає суттєве зниження податкового навантаження для фізичних осіб, а також тимчасові податкові пільги на період воєнного стану.

Що пропонується

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається:

зменшення ставки ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла;

тимчасова пільга під час воєнного стану: з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, у якому буде скасовано воєнний стан, доходи від оренди житла не включатимуться до загального оподатковуваного доходу фізичної особи;

орендодавці самостійно нараховують і сплачують податок щокварталу протягом 40 календарних днів після завершення кварталу.

Чому зміни потрібні

Автори законопроєкту пояснюють, що нині високі податки — 18% ПДФО та 5% військового збору — стимулюють власників житла працювати «в тіні», оскільки офіційні договори оренди часто не укладаються. Через це держава недоотримує податки, а орендарі залишаються без правового захисту, оскільки власник може підвищити орендну плату або вимагати термінового виселення без повернення авансового платежу.

Масштаб «тіньового» ринку

За даними Держстату станом на 1 січня 2021 року, в Україні налічувалося 17 385 384 квартир. За оцінками Мінрозвитку, близько 13% житла пошкоджено або знищено, і майже 3 млн осіб залишилися без житла.

Відповідно до дослідження Міжнародної організації з міграції, 54% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) проживають в орендованому житлі, а загальна кількість ВПО коливається від 3,7 млн до 4,6 млн осіб. При цьому 85% українців мають власне житло, але значна частина навіть не будучи ВПО живе в орендованих квартирах. Як страждають автори законопроєкту, кількість житла, яке здається власниками в оренду без укладання угод і сплати податків, сягає мільйонів одиниць.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 900 громадян офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду, а загальна сума податків перевищує 16 млн грн. Ще близько 56 тисяч фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі здають майно в оренду.

В порівнянні з загальною кількістю власників житла, які здають його в оренду, та кількістю осіб, зокрема ВПО, які проживають в орендованих будинках, квартирах чи окремих кімнатах, рівень добровільного декларування доходів, отриманих орендодавцем від надання житлової нерухомості в оренду, та сплати податків є вкрай низьким. Зважаючи на це, існує нагальна потреба переглянути існуючі підходи до регулювання орендних відносин і стимулювати їх легалізацію, перш за все шляхом зниження податкового навантаження.

Очікуваний ефект

Законопроєкт має на меті легалізувати ринок оренди житла, збільшити кількість офіційних договорів, підвищити добровільне декларування доходів та захистити права орендодавців і орендарів від недобросовісних дій.

Фінансово законопроєкт не потребує додаткових витрат з державного бюджету, а зниження податкового навантаження має стимулювати орендодавців декларувати доходи та сплачувати податки офіційно.

