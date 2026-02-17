Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15031, который предлагает изменить подход к налогообложению доходов от сдачи жилья в аренду. Документ предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки для физических лиц, а также временные налоговые льготы на период военного положения.

Что предлагается

Проект Закона предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие:

снижение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов от аренды жилья;

временная льгота во время военного положения: с 1 апреля 2026 года до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, доходы от аренды жилья не будут включаться в общий облагаемый доход физического лица;

арендодатели самостоятельно начисляют и уплачивают налог ежеквартально в течение 40 календарных дней после окончания квартала.

Почему нужны изменения

Авторы законопроекта объясняют, что сейчас высокие налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — стимулируют владельцев жилья работать «в тени», поскольку официальные договоры аренды часто не заключаются. Из-за этого государство недополучает налоги, а арендаторы остаются без правовой защиты, так как владелец может повысить арендную плату или потребовать срочного выселения без возврата аванса.

Масштаб «теневого» рынка

По данным Госстата на 1 января 2021 года, в Украине насчитывалось 17 385 384 квартир. По оценкам Минразвития, около 13% жилья повреждено или разрушено, и почти 3 млн человек остались без жилья.

Согласно исследованию Международной организации по миграции, 54% внутренне перемещенных лиц (ВПО) проживают в арендованном жилье, а общее количество ВПО колеблется от 3,7 млн до 4,6 млн человек. При этом 85% украинцев имеют собственное жильё, но значительная часть, даже не будучи ВПО, живет в арендованных квартирах. Как отмечают авторы законопроекта, количество жилья, которое сдаётся владельцами в аренду без заключения договоров и уплаты налогов, достигает миллионов единиц.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году только около 900 граждан официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду, а общая сумма налогов превышает 16 млн грн. Ещё около 56 тысяч физических лиц-предпринимателей на упрощённой системе сдают имущество в аренду.

В сравнении с общим количеством владельцев жилья, которые его сдают, и количеством лиц, включая ВПО, проживающих в арендованных домах, квартирах или отдельных комнатах, уровень добровольного декларирования доходов, полученных арендодателями от сдачи жилой недвижимости в аренду, и уплаты налогов крайне низок. Учитывая это, существует острая необходимость пересмотреть существующие подходы к регулированию арендных отношений и стимулировать их легализацию, прежде всего за счёт снижения налоговой нагрузки.

Ожидаемый эффект

Законопроект направлен на легализацию рынка аренды жилья, увеличение количества официальных договоров, повышение добровольного декларирования доходов и защиту прав арендодателей и арендаторов от недобросовестных действий.

Финансово законопроект не требует дополнительных расходов из государственного бюджета, а снижение налоговой нагрузки должно стимулировать арендодателей декларировать доходы и официально уплачивать налоги.

