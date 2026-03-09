Накопичувальні пенсії та нові виплати військовим: у Раді розкрили деталі майбутньої реформи

Через демографічні проблеми та зростання навантаження на солідарну систему влада планує прискорити пенсійну реформу в Україні.

В Україні планують прискорити пенсійну реформу через демографічні проблеми та зростання навантаження на солідарну систему. Зокрема, розглядається запуск накопичувальних пенсійних внесків. Також влада готує зміни у системі виплат військових пенсій і аналізує кілька можливих моделей.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

«Україна має провести пенсійну реформу, яка оздоровить загальну систему пенсійного забезпечення. Запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, тобто системи накопичувальних внесків, які можна буде успадкувати, дозволить створити додаткове джерело пенсійного доходу тим, кому зараз менше 45 років. Це може суттєво покращити ситуацію з пенсійними виплатами в майбутньому», – заявив Леонов.

Водночас, за його словами, потрібно заздалегідь змінювати систему виплат військових пенсій, адже витрати на них у майбутньому лише зростатимуть.

«На сьогодні в цій сфері розглядається кілька підходів. Перший – поступово перейти від системи спеціальних пенсій до професійних програм. Це означає, що військові пенсії будуть формуватися через окремий професійний фонд. Другий підхід передбачає нарахування ветеранам не лише пенсії, а й комбінованих виплат. Наприклад, пенсія плюс довічні компенсації за поранення, або медичне забезпечення, або реабілітаційні послуги», – пояснив Леонов.

За його словами, подібні моделі вже працюють у багатьох країнах, зокрема у США, Ізраїлі та Хорватії.

Також Олексій Леонов нагадав, що 1 березня в Україні провели індексацію пенсій — виплати зросли на 12,1%.

«Навіть в умовах повномасштабної війни індексація була проведена своєчасно, відповідно до законодавства. Насправді це безпрецедентний випадок, коли під час війни не тільки зберігаються соціальні стандарти, а ще й підвищуються. Цього разу індексація охопила майже 10,2 млн українців», – зазначив Олексій Леонов.

