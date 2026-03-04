Ажіотаж на АЗС збільшив продажі на 50% і підштовхнув ціни вверх

За оцінками експертів, мережі мають достатні запаси бензину і дизельного пального.

Ажіотажний попит на пальне в Україні на тлі новин про війну в Ірані та можливі ризики для світових нафтових постачань призвів до різкого зростання продажів і прискорення зростання цін на АЗС.

Як повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі зросла приблизно на 50%, а на окремих автозаправних станціях — ще більше.

Водночас дефіциту ресурсу наразі немає. За оцінками Куюна, мережі мають достатні запаси бензину і дизельного пального, а після завершення холодного періоду постачання дизеля навіть збільшилися.

Проте саме панічні закупівлі спустошують резерви станцій і змушують операторів оперативно коригувати ціни.

«Ми маємо дешеві запаси, але пальне виносять так швидко, що ми змушені орієнтуватись на поточні високі котирування, бо пальне по поточним світовим цінам піде в продаж не за 2 тижні, а вже наступного з такими темпами продажів», – цитує експерт топ-менеджера однієї з найбільших мереж.

«Ми змушені піднімати ціни і фактично пасувати клієнтів на конкурентів, щоб нас елементарно не висушили і ми не перейшли виключно на талони», — продовжує представник паливної мережі.

Водночас Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив розуміє, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток.

Водночас він звернувся до представників паливного ринку, зазначивши, що «в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків».

«Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу.

Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного», - заявив він.

