  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Інтерактивну мапу судів оновлять з урахуванням нових нормативів ВРП – звернення РСУ

11:48, 4 березня 2026
Числові показники, що містяться в інтерактивній мапі, яка розміщується РСУ, станом на сьогодні не повною мірою відображають результати розрахунків відповідно до нових нормативів і методик.
Інтерактивну мапу судів оновлять з урахуванням нових нормативів ВРП – звернення РСУ
Ілюстративне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України звернеться до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України з пропозицією оприлюднити оновлені розрахунки кадрового та ресурсного забезпечення судів за новими методиками.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що передувало

Із 1 лютого 2021 року на сайті РСУ щоквартально розміщувалася інтерактивна мапа судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які надходять та розглядаються судами впродовж звітного року.

Останні дані були оприлюднені за підсумками роботи судів у 2025 році.

Водночас 30 вересня 2025 року ВРП затвердила нові нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також методики розрахунку чисельності суддів і прогнозованої кількості справ для судів першої та апеляційної інстанцій. Рішення ухвалене на виконання вимог законодавства, Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки та з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України.

Нормативи та методики, затверджені рішенням Вищої ради правосуддя, ґрунтуються на методологічних підходах, подібних до тих, які раніше застосовувалися Радою суддів України та попереднім складом ВРП, однак вони є дещо відмінними та передбачають нові алгоритми розрахунку прогнозованої чисельності суддів, прогнозованої кількості справ, прогнозованої кількості працівників апаратів судів, кадрового та матеріально-технічного забезпечення судів.

У зв’язку з цим числові показники, що містяться в інтерактивній мапі, яка розміщується РСУ, станом на сьогодні не повною мірою відображають результати розрахунків відповідно до нових нормативів і методик.

Крім того, 28 січня у ВРП відбулося публічне обговорення нормативів з огляду на звернення окружних і апеляційних судів (питання кадрового забезпечення, структури апарату, кількості секретарів засідань і помічників суддів тощо).

Рада суддів пропонує оприлюднити на вебпорталі «Судова влада України» та/або сайті ВРП узагальнену інформацію, розраховану за новими нормативами з урахуванням результатів роботи судів за 2025 рік, зокрема щодо:

  • фактичної чисельності суддів у судах,
  •  нормативної чисельності суддів,
  •  прогнозованої кількості суддів,
  •  прогнозованої кількості працівників апаратів судів,
  •  кількості справ і матеріалів, що надходили на розгляд суддів,
  •  нормативного часу, необхідного для їх розгляду,
  •  прогнозованої кількості справ.

суд суддя Рада суддів України ВРП

суд суддя Рада суддів України ВРП

