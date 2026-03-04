РСУ допустила 8 кандидатів до конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду

Рада суддів також призначила проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів, допущених до конкурсного відбору на посаду судді КСУ.

Рада суддів прийняла рішення №11 від 2 березня щодо відповідності кандидатів та поданих документів на посаду судді КСУ, яким допустила 8 кандидатів до конкурсного відбору.

РСУ вирішила:

Встановити відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», а саме:

Бабанли Расім Шагінович - Т.в.о. керівника апарату Верховного Суду

Григоров Андрій Миколайович - суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці

Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора

Клименко Оксана Михайлівна - професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету

Кравчук Олексій Олегович - суддя Вищого антикорупційного суду

Никон Олеся Зеновіївна - суддя господарського суду Львівської області

Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області

Сотніков Сергій Вікторович - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Допустити осіб, зазначених у пункті 1 цього рішення, до конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради суддів України автобіографії та мотиваційні листи вищевказаних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Запропонувати кандидатам, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, додатково подати (за бажанням) документи на підтвердження визнаного рівня компетентності. Призначити проведення спеціальної перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", стосовно кандидатів, допущених до конкурсного відбору. Довідки про результати спеціальної перевірки кандидатів надіслати до Дорадчої групи у строки, визначені Законом "Про Конституційний Суд України". Відповідно до абзацу другого частини другої статті 106 Закону України "Про Конституційний Суд України" надати додатковий строк терміном 10 робочих днів з дня опублікування даного рішення на сайті Ради суддів України для подання та виправлення поданих документів таким особам, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України:

Встановлені недоліки

Балаєва Леся Анатоліївна - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права.

Декларація особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік.

Надано Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою від 18.10.2017, відповідно до Постанови КМУ від 26.04.2017 № 301, замість документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Дзібій-Полячок Наталія Миронівна - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- реквізити диплома;

- наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

- державні нагороди (у разі наявності).

Ігнатюк Олег Володимирович - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав); факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав).

Музичко Світлана Григорівна - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- реквізити диплома, здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

- про державні нагороди (у разі наявності).

Декларація особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік.

Рогач Лариса Іванівна - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про державні нагороди (у разі наявності);

- потребує уточнення дата народження членів сім’ї.

Савчак Андрій Володимирович - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про державні нагороди (у разі наявності).

Салюк Петро Іванович - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

Декларація особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік.

Смокович Михайло Іванович - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав); факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав).

Солоткий Сергій Анатолійович - автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- реквізити диплома, здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

- наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

- державні нагороди (у разі наявності);

- стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та датою накладення);

- відомості про сімейний стан і склад родини.

Не подано Декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2025 рік.

Цмокаленко Оксана Сергіївна - потрібно підтвердити наявність стажу у галузі права, вказаного кандидатом. Автобіографія не повною мірою відповідає пункту 9 Рекомендацій з оформлення та подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі, затверджених рішенням Ради суддів України від 22.01.2026 № 5, а саме не зазначено:

- про наявність/відсутність громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав);

- факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- реквізити диплома;

Заява до Ради суддів України, автобіографія та мотиваційний лист не містять особистого підпису кандидата, що не відповідає абзацу 3 пункту 2 Рекомендацій (Усі заяви, що входять до пакета документів, перед скануванням кандидат роздруковує та особисто підписує).

