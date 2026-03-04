  1. У світі

Дональд Трамп обіцяє супровід ВМС США танкерів через Ормузьку протоку

08:49, 4 березня 2026
Дональд Трамп пообіцяв захистити танкери в Ормузькій протоці.
Військово-морські сили США за потреби почнуть військовий супровід і страхування ризиків для танкерів із нафтою та газом, що проходять через Ормузьку протоку, після погроз з боку Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, він доручив Корпорації з фінансування розвитку США забезпечити страхування політичних ризиків і фінансові гарантії для морських перевізників, насамперед тих, що транспортують енергоносії через Перську затоку.

Трамп додав, що «це буде доступно для всіх судноплавних компаній» і його розпорядження набирає чинності негайно.

«У разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу», – наголосив Трамп.

При цьому глава Білого дому, пообіцяв ще «більше дій попереду».

США Іран

