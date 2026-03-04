У НАЗК нагадали, як декларувати позику

Суб'єктам декларування роз’яснили питання декларування позики.

Фото: mukachevo.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, як декларувати позику.

Відомості про позику, отриману суб’єктом декларування або членом його сім’ї (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позичальником), відображаються у розділах:

12 «Грошові активи» декларації

13 «Фінансові зобов’язання» декларації

14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (відображаються відомості про правочин, у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується»)

Відомості про отриману позику не відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Повернення суб'єктом декларування позики (боргу) підлягає відображенню в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у таких випадках:

якщо разовий платіж (трансакція) у звітному періоді, спрямований на повернення позики (боргу), перевищує 50 ПМ, – заповнюються поля щодо правочину і щодо видатку;

якщо сума позики (боргу), отриманої у звітному періоді, перевищує 50 ПМ, однак її повернення здійснювалося платежами (трансакціями), жоден з яких не перевищував 50 ПМ, – заповнюються поля щодо правочину, а у блоках полів щодо видатку обирається позначка «Не застосовується».

Кошти, які суб’єкт декларування або член його сім’ї позичив третій особі (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем), зазначаються у розділі 12 «Грошові активи» декларації (як кошти, позичені третій особі).

Відомості про надану суб’єктом декларування або членом його сім’ї позику не відображаються у розділах 13 «Фінансові зобов’язання», 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Відомості про повернуту суму позики не відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, однак в цьому розділі відображаються кошти, отримані у вигляді процентів від суми позики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.