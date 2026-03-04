Внесок на працевлаштування осіб з інвалідністю: чому бізнесу доведеться застосовувати дві формули

Через подвійні правила обліку працівників бізнес ризикує отримати штрафи.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що урядова постанова щодо порядку обчислення середньомісячної зарплати для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю створює для бізнесу нові ризики.

Про що йде мова? 25 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок обчислення середньомісячної зарплати для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. За словами Гетманцева, сам факт появи формули розрахунку зарплати є позитивним сигналом, адже бізнес тривалий час очікував на чіткі правила. Водночас документ містить норми щодо визначення середньооблікової чисельності працівників, від якої залежить виконання нормативу працевлаштування та розмір внеску.

Основна проблема, на думку депутата, полягає в тому, що новий порядок вводить спеціальні правила визначення чисельності працівників для цілей внеску, які відрізняються від підходів Інструкції зі статистики кількості працівників №286. Саме ця Інструкція застосовується для обчислення середньооблікової чисельності працівників при визначенні нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, підготовці статистичної звітності, а також у процедурах набуття статусу підприємства трудової інтеграції чи захищеного працевлаштування.

Фактично роботодавцям доведеться одночасно користуватися двома документами, що по-різному визначають один і той самий показник:

Інструкція №286 — для обчислення середньооблікової чисельності при визначенні нормативу працевлаштування;

Новий порядок — для визначення чисельності виключно з метою розрахунку внеску.

«Роботодавцю доведеться «зшивати» ці правила вручну, бо новий Порядок вимагає виключати категорії працівників, які за Інструкцією №286 завжди враховувалися в середньооблікову чисельність. Зокрема, для розрахунку внеску тепер до уваги не беруться: працівники на небезпечних чи шкідливих роботах; мобілізовані та ті, хто проходить базову військову службу; особи, з якими призупинено трудовий договір. Легко заплутатись навіть досвідченому бухгалтеру», - пояснив депутат.

У результаті бізнесу доведеться самостійно «поєднувати» різні підходи, що, на думку депутата, створює високий ризик помилок — як у вигляді переплат, так і можливих штрафів за недоплату внеску.

Наразі нардеп повідомив, що спрямував відповідне звернення до Кабінету Міністрів із закликом доопрацювати підхід, щоб запровадити чіткі правила.

