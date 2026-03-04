Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС

Прокурори ЄС повідомляють про зростання кількості справ про фінансові злочини та вимагають посилення повноважень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої повноваження для ефективнішого повернення коштів до бюджету ЄС. Про це йдеться у щорічному звіті відомства, пише Euractiv.

У 2025 році прокурори відкрили розслідування щодо приблизно €67 млрд ймовірних збитків, що пов’язані з підозрами у шахрайстві, зловживаннях із ПДВ, митними порушеннями, маніпуляціями у держзакупівлях та корупцією. Загальна кількість справ зросла на 35%, що стало рекордним показником із часу створення EPPO у 2021 році.

Головна прокурорка EPPO Лаура Кьовеші наголосила, що нинішнє навантаження демонструє структурні слабкості системи протидії фінансовим злочинам у ЄС. За її словами, лише у справах щодо шахрайства з ПДВ та митних порушень нараховується 981 активне розслідування із приблизними збитками €45 млрд.

Наразі повернення коштів ускладнюється тривалими процедурами в національних судах, особливо у справах, що охоплюють кілька юрисдикцій.

Попри мільярдні постанови про арешт активів, фактично заморожені для конфіскації суми становлять лише сотні мільйонів євро. Дані про остаточний обсяг коштів, повернутих до бюджету ЄС, залишаються непублічними.

Європейський суд аудиторів раніше попереджав, що Єврокомісія не має достатніх інструментів для контролю за перерозподілом повернутих коштів.

У 2025 році EPPO опрацювала 6966 повідомлень про злочини — на 6% більше, ніж роком раніше. Однак рівень співпраці держав-членів суттєво відрізняється: Італія повідомила понад 700 справ, тоді як Німеччина — менше 100. Деякі країни не зареєстрували жодного розслідування щодо корупції в межах активних справ EPPO.

Зростання кількості фінансових злочинів відбувається на тлі переговорів щодо нового довгострокового бюджету ЄС, який може надати урядам більше гнучкості у витратах. Європейська Комісія готує ширшу реформу антишахрайської архітектури блоку з 2027 року, включно з можливими змінами до регламенту, який визначає повноваження EPPO та інших наглядових органів.

EPPO (European Public Prosecutor's Office — Прокуратура Європейського Союзу) є незалежним органом ЄС, створеним для боротьби зі злочинами проти бюджету ЄС (корупція, шахрайство з ПДВ, нецільове використання коштів). Вона працює з червня 2021 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.