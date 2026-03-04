Макрон відправив авіаносець до Середземного моря через ситуацію на Близькому Сході

За словами Еммануеля Макрона, протягом останніх кількох годин на Близькому Сході були розгорнуті винищувачі Rafale, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.

Президент Франції Еммануель Макрон 3 березня повідомив, що віддав наказ авіаносцю «Шарль де Голль», його повітряним силам та фрегату-ескорту вирушити до Середземного моря. Таке рішення він ухвалив у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході. Про це французький лідер сказав у своєму зверненні до нації.

«Історія ніколи не проллє сліз за тими, хто влаштовував різанину власного народу. За ними не сумуватимуть. Ми повинні стояти поруч із нашими друзями в регіоні. Будуть вжиті оборонні та захисні заходи. Саме це робить Францію надійним партнером», – сказав Макрон.

Він нагадав, що Франція маємо оборонні угоди з Катаром, Кувейтом і ОАЕ, тому повинна підтримати їх.

За словами Макрона, протягом останніх кількох годин на Близькому Сході були розгорнуті винищувачі Rafale, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.

«І ми продовжуватимемо ці зусилля стільки, скільки буде необхідно», – сказав президент.

Глава Франції згадав про удар по британській авіабазі на Кіпрі, який є членом Європейського Союзу, з яким Франція нещодавно підписала угоду про стратегічне партнерство.

«Це потребує нашої підтримки. Саме тому я вирішив направити туди додаткові засоби протиповітряної оборони, а також французький фрегат «Лангедок», який прибуде до узбережжя Кіпру пізніше цього вечора», – повідомив він.

