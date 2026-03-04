  1. У світі

Макрон відправив авіаносець до Середземного моря через ситуацію на Близькому Сході

08:31, 4 березня 2026
За словами Еммануеля Макрона, протягом останніх кількох годин на Близькому Сході були розгорнуті винищувачі Rafale, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.
Президент Франції Еммануель Макрон 3 березня повідомив, що віддав наказ авіаносцю «Шарль де Голль», його повітряним силам та фрегату-ескорту вирушити до Середземного моря. Таке рішення він ухвалив у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході. Про це французький лідер сказав у своєму зверненні до нації.

«Історія ніколи не проллє сліз за тими, хто влаштовував різанину власного народу. За ними не сумуватимуть. Ми повинні стояти поруч із нашими друзями в регіоні. Будуть вжиті оборонні та захисні заходи. Саме це робить Францію надійним партнером», – сказав Макрон.

Він нагадав, що Франція маємо оборонні угоди з Катаром, Кувейтом і ОАЕ, тому повинна підтримати їх.

«І ми продовжуватимемо ці зусилля стільки, скільки буде необхідно», – сказав президент.

Глава Франції згадав про удар по британській авіабазі на Кіпрі, який є членом Європейського Союзу, з яким Франція нещодавно підписала угоду про стратегічне партнерство.

«Це потребує нашої підтримки. Саме тому я вирішив направити туди додаткові засоби протиповітряної оборони, а також французький фрегат «Лангедок», який прибуде до узбережжя Кіпру пізніше цього вечора», – повідомив він.

Франція Емманюель Макрон

