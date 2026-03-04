Закінчується строк дії паспорта: коли потрібно звернутися для обміну

За скільки часу до завершення строку дії документа можна подати заяву.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діють чіткі строки подання документів для обміну внутрішнього паспорта. У Міграційній службі пояснили, коли саме потрібно звертатися, щоб уникнути порушень і зайвих труднощів.

Якщо закінчується строк дії паспорта

У разі завершення строку дії паспорта документи для його обміну можна подати протягом одного місяця до дати закінчення строку дії.

Після прийняття документів паспорт, що підлягає обміну, повертають власнику. Здати його потрібно під час отримання нового паспорта. Це означає, що до моменту видачі нового документа громадянин може користуватися чинним паспортом.

Якщо виникли інші підстави для обміну

Якщо паспорт підлягає обміну не через завершення строку дії, а у зв’язку з іншими обставинами чи подіями, документи необхідно подати протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

Йдеться про випадки, передбачені законодавством, коли паспорт потрібно замінити з інших причин.

Що варто врахувати

Дотримання строків подання документів дає змогу уникнути проблем під час отримання адміністративних послуг, оформлення офіційних документів або укладення договорів.

Ключове правило таке:

за місяць до завершення строку дії паспорта — можна звертатися для обміну;

протягом місяця після настання інших підстав — потрібно подати документи.

Обмін паспорта громадянина України здійснюється відповідно до чинних норм законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.