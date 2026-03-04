Чоловік придбав системний блок з дефектом за 36 тисяч гривень — чим завершився конфлікт із магазином

Після гарантійного ремонту техніка повернулася з пошкодженнями, а повернути кошти вдалося лише після звернення до Держпродспоживслужби.

В Одеській області споживачу повернули 35 999 гривень за ігровий системний блок неналежної якості. Кошти вдалося відшкодувати після звернення до Держпродспоживслужби.

Техніку придбали в одному з магазинів електроніки у місті Роздільна. Одразу після покупки власник виявив виробничий дефект системи охолодження. Через це системний блок передали продавцю для гарантійного ремонту.

Після сервісного обслуговування ситуація ускладнилася: під час повернення товару покупець зафіксував суттєві механічні пошкодження корпусу та пакування. За його словами, дефекти виникли у період, коли техніка перебувала у розпорядженні продавця.

Спочатку адміністрація магазину погодилася замінити товар на новий. Однак згодом рішення змінили та почали наполягати на поверненні покупцю пошкодженого виробу.

Після цього споживач звернувся зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

У результаті проведеної роботи законні вимоги покупця були задоволені. Магазин повністю повернув 35 999 гривень за неякісний товар.

Українцям нагадують: у разі придбання товару неналежної якості споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків, заміни товару або повернення коштів відповідно до законодавства.

