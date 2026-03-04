  1. В Украине

Мужчина приобрел системный блок с дефектом за 36 тысяч гривен — чем завершился конфликт с магазином

07:18, 4 марта 2026
После гарантийного ремонта техника вернулась с повреждениями, а вернуть средства удалось лишь после обращения в Госпродпотребслужбу.
В Одесской области потребителю вернули 35 999 гривен за игровой системный блок ненадлежащего качества. Средства удалось вернуть после обращения в Госпродпотребслужбу.

Технику приобрели в одном из магазинов электроники в городе Раздельная. Сразу после покупки владелец обнаружил производственный дефект системы охлаждения. В связи с этим системный блок передали продавцу для гарантийного ремонта.

После сервисного обслуживания ситуация осложнилась: при возврате товара покупатель зафиксировал существенные механические повреждения корпуса и упаковки. По его словам, дефекты возникли в период, когда техника находилась в распоряжении продавца.

Сначала администрация магазина согласилась заменить товар на новый. Однако впоследствии решение изменили и начали настаивать на возврате покупателю поврежденного изделия.

После этого потребитель обратился с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В результате проведенной работы законные требования покупателя были удовлетворены. Магазин полностью вернул 35 999 гривен за некачественный товар.

Украинцам напоминают: в случае приобретения товара ненадлежащего качества потребитель имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков, замены товара или возврата средств в соответствии с законодательством.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

