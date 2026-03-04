Мобілізація в Україні: чому записи з бодікамер ТЦК не з’являються у відкритому доступі

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, чому записи з бодікамер працівників ТЦК, які фіксують їхні дії та можливі конфліктні ситуації під час роботи, майже не публікують у відкритому доступі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бодікамери, якими користуються працівники ТЦК, покликані фіксувати їхні дії та можливі конфліктні ситуації під час роботи. Водночас записи з цих камер майже не публікують у відкритому доступі, що часто викликає запитання у суспільства. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» пояснив, з яких причин такі відео зазвичай не оприлюднюють.

Він зазначив, що відео з бодікамер працівників ТЦК не оприлюднюють у соцмережах через чітко визначену процедуру їх використання. Згідно з наказом Міноборони №532 та відповідною інструкцією, записи з бодікамер зберігаються на спеціальних серверах, а доступ до них мають лише визначені посадові особи.

Такі матеріали можуть надаватися лише за вмотивованими запитами правоохоронних органів, суду або інших уповноважених органів у порядку, передбаченому законом. Передавання відео для публікації в медіа або Інтернеті можливе тільки з дозволу керівника ТЦК та за умови дотримання вимог законодавства про захист персональних даних, зазначив Істомін.

Він додав, що через те, що на відео часто зафіксовані обличчя та інші дані учасників подій, їх оприлюднення без згоди всіх осіб може порушувати закон. Саме тому записи з бодікамер здебільшого використовуються під час службових перевірок або розслідувань, а у публічному просторі з’являються лише у поодиноких випадках.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі групи оповіщення зобов’язані використовувати бодікамери з безперервною фіксацією. Записи зберігаються 30 днів на захищеному сервері, їх заборонено видаляти чи редагувати. Матеріали можуть використовуватися під час розгляду конфліктних ситуацій. ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах, без поліції та бодікамер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.