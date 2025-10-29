Практика судів
ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах, без поліції та бодікамер  — нардепка Ірина Фріз

11:24, 29 жовтня 2025
Народна депутатка Ірина Фріз підкреслила, що бодікамери і досі використовуються працівниками ТЦК не в повному обсязі.
Працівники територіальних центрів комплектування не можуть підходити до громадян в балаклавах, без співробітників поліції та без бодікамер. Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету з нацбезпеки і оборони Ірини Фріз у інтерв’ю Telegraf.

Нардепка підкреслила, що громадяни мають знати свої права.

«Не може до них підходити людина у військовій формі і, наприклад, в балаклаві. Тому що заборонено представникам ТЦК мати балаклави. Представникам ТЦК заборонено без супроводу поліції, без бодікамер підходити до громадян. Але чомусь ці бодікамери і досі використовуються не в повному обсязі. А це б допомогло і доводити, коли дуже часто той чи інший випадок «бусифікації» є фейковим і широко масштабується (ворогом)», - сказала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що працівника ТЦК судили за незаконну мобілізацію чоловіка з відстрочкою.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

