Народна депутатка Ірина Фріз підкреслила, що бодікамери і досі використовуються працівниками ТЦК не в повному обсязі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники територіальних центрів комплектування не можуть підходити до громадян в балаклавах, без співробітників поліції та без бодікамер. Про це заявила народна депутатка, членкиня комітету з нацбезпеки і оборони Ірини Фріз у інтерв’ю Telegraf.

Нардепка підкреслила, що громадяни мають знати свої права.

«Не може до них підходити людина у військовій формі і, наприклад, в балаклаві. Тому що заборонено представникам ТЦК мати балаклави. Представникам ТЦК заборонено без супроводу поліції, без бодікамер підходити до громадян. Але чомусь ці бодікамери і досі використовуються не в повному обсязі. А це б допомогло і доводити, коли дуже часто той чи інший випадок «бусифікації» є фейковим і широко масштабується (ворогом)», - сказала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що працівника ТЦК судили за незаконну мобілізацію чоловіка з відстрочкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.