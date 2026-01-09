  1. В Україні

Renault Duster очолив рейтинг: які нові автівки купували українці у 2025 році

23:12, 9 січня 2026
Перше місце посів Renault Duster — упродовж року було реалізовано 5 371 такий автомобіль.
Фото: maks_d / Unsplash
В Україні за підсумками 2025 року найбільш популярною моделлю на ринку нових легкових автомобілів став Renault Duster. Про це повідомили в Укравтопром, оприлюднивши рейтинг ТОП-20 моделей за кількістю реєстрацій.

За даними асоціації, перше місце посів Renault Duster — упродовж року було реалізовано 5 371 такий автомобіль. Другу позицію зайняв Toyota RAV-4 із результатом 3 614 проданих авто, а трійку лідерів замикає Volkswagen ID. UNYX — 3 162 одиниці.

До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли BYD Song Plus (2 995 авто) та Hyundai Tucson (2 427 одиниць). Високий попит зберігався і на позашляховики та кросовери середнього класу, зокрема Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Skoda Octavia.

У ТОП-20 за підсумками року також представлені моделі китайських брендів BYD і ZEEKR, що свідчить про зростання їхньої присутності на українському ринку нових авто.

Рейтинг виглядає наступним чином:

  • RENAULT Duster - 5371 од.;
  • TOYOTA RAV-4 - 3614 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 од.;
  • BYD Song Plus - 2995 од.;
  • HYUNDAI Tucson - 2427 од.;
  • TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 од.;
  • SKODA Kodiaq - 1994 од.;
  • SKODA Octavia - 1661 од.;
  • MAZDA CX5 - 1653 од.;
  • BYD Leopard 3 - 1623 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 1611 од.;
  • ZEEKR 7X - 1558 од.;
  • KIA Sportage - 1481 од.;
  • BYD Sea Lion 07 - 1342 од.;
  • HONDA eNS1 - 1300 од.;
  • SUZUKI SX4 - 1182 од.;
  • ZEEKR 001 - 1158 од.;
  • SKODA Karoq - 1053 од.;
  • SUZUKI Vitara - 984 од.;
  • TOYOTA Yaris Cross - 965 од.

Україна автомобіль

