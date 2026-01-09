  1. В Україні

У Києві до кінця дня планується перехід до планових графіків відключення світла, — Юлія Свириденко

20:57, 9 січня 2026
Говорячи про теплопостачання, Юлія Свириденко заявила, що відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла.
Фото: lb.ua
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що у Києві ситуація щодо відновлення електропостачання залишається найбільш складною.

«Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи», - сказала вона.

За її словами, на більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі.

«До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків.

Щодо теплопостачання: відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла. Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям», - заявила очільниця Уряду.

Вона додала, що Уряд надає всю необхідну допомогу для якнайшвидшого завершення відновлювальних робіт.

«Водночас розраховуємо на активні дії з боку місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей.

З огляду на кількість людей, які зараз без тепла та електроенергії, доручила всім причетним службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності та максимально розгорнути додаткові. Це завдання стосується не лише столиці, а й інших населених пунктів країни. Також урядом буде додатково залучено ресурси великих державних підприємств і банків для забезпечення підтримки українців.

Окремо доручила всім профільним міністерствам та обласним військовим адміністраціям забезпечити належну та регулярну комунікацію щодо поточної ситуації», - сказала вона.

Київ відключення світла графіки відключень світла Юлія Свириденко

