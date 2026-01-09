  1. В Украине

В Киеве до конца дня планируется переход к плановым графикам отключения света, — Юлия Свириденко

20:57, 9 января 2026
Говоря о теплоснабжении, Юлия Свириденко заявила, что восстановление продолжается, однако значительная часть столицы пока остается без тепла.
Фото: lb.ua
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Киеве ситуация с восстановлением электроснабжения остается наиболее сложной.

«На данный момент восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы — действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы», — сказала она.

По ее словам, на большей части левого берега применяются аварийные отключения, а восстановительные работы по электроснабжению находятся на завершающем этапе.

«До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам.

Что касается теплоснабжения: восстановление продолжается, однако значительная часть столицы в настоящее время остается без тепла. Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла людям», — заявила глава правительства.

Она добавила, что правительство оказывает всю необходимую помощь для максимально быстрого завершения восстановительных работ.

«В то же время рассчитываем на активные действия со стороны местной власти как собственника поврежденных теплоэлектроцентралей.

С учетом количества людей, которые сейчас остаются без тепла и электроэнергии, я поручила всем причастным службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости и максимально развернуть дополнительные. Это задание касается не только столицы, но и других населенных пунктов страны. Также правительством будут дополнительно привлечены ресурсы крупных государственных предприятий и банков для обеспечения поддержки украинцев.

Отдельно поручила всем профильным министерствам и областным военным администрациям обеспечить надлежащую и регулярную коммуникацию относительно текущей ситуации», — сказала она.

Киев отключение света графики отключений света Юлия Свириденко

