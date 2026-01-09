На Закарпатті викрили схему вимагання $4 тисяч за переведення військового до тилової частини

За даними слідства, чоловік обіцяв «вирішити питання» служби за станом здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до схеми вимагання 4 тисяч доларів за переведення до тилової частини. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, оперативники викрили 43-річного мешканця села Тарасівка Тячівського району, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо проходження військової служби.

За даними слідства, закарпатець пообіцяв дружині військовослужбовця за 4 тисячі доларів організувати переведення її чоловіка до тилової частини, а надалі — звільнити з військової служби за станом здоров’я.

В Яворівському районі Львівської області правоохоронці затримали фігуранта одразу після надходження на його банківський рахунок частини обумовленої суми — 42 тисяч гривень.

Затриманого в порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з її вимаганням.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються спільники підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.