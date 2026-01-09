  1. В Україні

На Закарпатті викрили схему вимагання $4 тисяч за переведення військового до тилової частини

22:00, 9 січня 2026
За даними слідства, чоловік обіцяв «вирішити питання» служби за станом здоров’я.
На Закарпатті викрили схему вимагання $4 тисяч за переведення військового до тилової частини
На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до схеми вимагання 4 тисяч доларів за переведення до тилової частини. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, оперативники викрили 43-річного мешканця села Тарасівка Тячівського району, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо проходження військової служби.

За даними слідства, закарпатець пообіцяв дружині військовослужбовця за 4 тисячі доларів організувати переведення її чоловіка до тилової частини, а надалі — звільнити з військової служби за станом здоров’я.

В Яворівському районі Львівської області правоохоронці затримали фігуранта одразу після надходження на його банківський рахунок частини обумовленої суми — 42 тисяч гривень.

Затриманого в порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з її вимаганням.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються спільники підозрюваного. 

хабар військові Закарпаття військовослужбовці

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

