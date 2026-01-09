На Закарпатье разоблачили схему вымогательства 4 тысяч долларов за перевод военнослужащего в тыловую часть

По данным следствия, мужчина обещал «решить вопрос» службы по состоянию здоровья.

На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который причастен к схеме вымогательства 4 тысяч долларов за перевод в тыловую часть. Об этом сообщает полиция региона.

Так, оперативники разоблачили 43-летнего жителя села Тарасовка Тячевского района, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения относительно прохождения военной службы.

По данным следствия, закарпатец пообещал жене военнослужащего за 4 тысячи долларов организовать перевод ее мужа в тыловую часть, а в дальнейшем — уволить с военной службы по состоянию здоровья.

В Яворовском районе Львовской области правоохранители задержали фигуранта сразу после поступления на его банковский счет части оговоренной суммы — 42 тысячи гривен.

Задержанного в порядке статьи 208 УПК Украины поместили в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, соединенное с ее вымогательством.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемого.

