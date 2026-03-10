  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховна Рада провалила законопроєкт про так званий податок на OLX

14:01, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт 14025 підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Верховна Рада провалила законопроєкт про так званий податок на OLX
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада на пленарному засіданні 10 березня відхилила законопроєкт № 14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт «Про банки і банківську діяльність» підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Раніше у Верховній Раді зазначали, що законопроєкт № 14025 має забезпечити виконання євроінтеграційних зобов’язань України та принести до держбюджету додаткові 14 млрд грн уже у 2026 році.

Проєкт передбачав, що:

  • фізична особа зможе продати товарів на суму до 2 тисяч євро або здійснити до 3 операцій протягом року без оподаткування;
  • якщо обсяг продажів не перевищує 6,6 млн грн, застосовуватиметься ставка 5% податку та 5% військового збору;
  • у разі перевищення 6,6 млн грн — 18% податку та 5% військового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України податкова Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поїхав за бурштином — повернувся зі штрафом: як суд на Рівненщині покарав старателя з мотопомпою

Суд оштрафував порушника на 51 000 грн за спробу гідророзмиву ґрунту на Поліссі.

Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]