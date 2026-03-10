Верховна Рада провалила законопроєкт про так званий податок на OLX

Законопроєкт 14025 підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Верховна Рада на пленарному засіданні 10 березня відхилила законопроєкт № 14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи.

Законопроєкт «Про банки і банківську діяльність» підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Раніше у Верховній Раді зазначали, що законопроєкт № 14025 має забезпечити виконання євроінтеграційних зобов’язань України та принести до держбюджету додаткові 14 млрд грн уже у 2026 році.

Проєкт передбачав, що:

фізична особа зможе продати товарів на суму до 2 тисяч євро або здійснити до 3 операцій протягом року без оподаткування;

якщо обсяг продажів не перевищує 6,6 млн грн, застосовуватиметься ставка 5% податку та 5% військового збору;

у разі перевищення 6,6 млн грн — 18% податку та 5% військового збору.

