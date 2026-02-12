2 тисячі євро без податку або до трьох продаж: у Раді пояснили нові правила для онлайн-продавців

У Верховній Раді пояснили деталі законопроєкту, який передбачає нові правила оподаткування продажів на цифрових платформах.

Законопроєкт № 14025 має забезпечити виконання євроінтеграційних зобов’язань України та принести до держбюджету додаткові 14 млрд грн уже у 2026 році. Про це повідомив народний депутат Олексій Леонов.

За його словами, є чітке розмежування між побутовими продажами громадян і підприємницькою діяльністю на цифрових платформах.

Згідно з проєктом:

фізична особа зможе продати товарів на суму до 2 тисяч євро або здійснити до 3 операцій протягом року без оподаткування;

якщо обсяг продажів не перевищує 6,6 млн грн, застосовуватиметься ставка 5% податку та 5% військового збору;

у разі перевищення 6,6 млн грн — 18% податку та 5% військового збору.

За словами депутата, профільний комітет доопрацював норми так, щоб оподаткування стосувалося саме бізнес-активності.

«Цей проєкт закону, з одного боку, є нашим євроінтеграційним зобов'язанням, а з другого – спрямований наповнювати державний бюджет. Ми плануємо вже цього року отримати додатково 14 млрд грн завдяки документу. Важливо, що профільний Комітет чітко відпрацював усі норми законопроєкту. Зокрема, є пільгова норма, яка підтверджує, що оподатковуватиметься саме бізнес, а не побут. Тобто будь-який громадянин України, що продає на цифрових платформах, зможе реалізувати товарів на суму до 2 тисяч євро або здійснити 3 операції протягом року, при цьому не буде оподаткований», – зазначив парламентарій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у законопроєкті 14000 про державний бюджет на 2026 рік відразу заклав 14 млрд грн доходів, які мають надійти після того, як запрацює закон, який вводить податки для громадян, що продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, такі, як OLX, Prom, Kabanchik та інші, а також зобов’язує ці платформи передавати дані податковій.

