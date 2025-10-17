Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін у законопроекті 14000 про державний бюджет на 2026 рік відразу заклав 14 млрд грн доходів, які мають надійти після того, як запрацює закон, який вводить податки для громадян, що продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, такі, як OLX, Prom, Kabanchik та інші, а також зобов’язує ці платформи передавати персональні дані громадян податковій. Про це повідомила Рахункова палата.

«У законопроекті враховано зміни до Податкового кодексу щодо додаткових доходів державного бюджету, які ВРУ ще не прийняті і навіть не розглядались – підкреслили у Рахунковій палаті.

Так, у проекті урядом передбачено надходження:

14 млрд грн ПДФО за рахунок змін податкового законодавства, передбачених у законопроекті 14025

8,5 млрд грн за рахунок запровадження акцизного податку на води відповідно до законопроекту 9032-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин».

«У разі неприйняття цих змін або прийняття в іншій редакції, збільшуються ризики ненадходження доходів державного бюджету у запропонованих обсягах» – констатувала Рахункова палата.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета» після прийняття в цілому законопроекту 14025 і вступу його в силу держава отримає під цифрових платформ персональні дані осіб, які систематично отримують заробітки через онлайн-платформи, зокрема про їх місце проживання. Для тих, хто здає нерухомість в оренду – дані про її місцезнаходження.

Також до закону «Про банки і банківську діяльність» внесуть доповнення, відповідно до якого інформація, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит Державної податкової служби щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців. А саме, відомості про операції зарахування коштів на поточні рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер поточного рахунка – у випадку проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої такою фізичною особою.

Також Рахункова палата зауважила, що у законопроекті 14000 прогнозний обсяг доходів державного бюджету враховує 60 млрд грн надходжень митних платежів (акцизного податку і ПДВ із ввезених на митну територію України товарів та ввізного мита), які у разі перевиконання загального обсягу планових надходжень таких платежів до загального фонду державного бюджету зараховуватимуться до спеціального фонду для потреб сектору безпеки й оборони.

Додаткові надходження планується отримати за рахунок поліпшення діяльності реформованої Держмитслужби зі зменшення обсягів ухилень від сплати митних платежів.

Втім, як вказала Рахункова палата, уряд так і не пояснив, проведення яких саме заходів з поліпшення роботи Держмитслужби сприятиме перевиконанню митних платежів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.