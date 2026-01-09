Британська юристка «намалювала» собі 28-годинний робочий день, щоб отримати більші виплати

Через фіктивні обліки робочого часу держава переплатила її фірмі майже 100 тисяч фунтів.

У Великій Британії дисциплінарний орган позбавив права займатися юридичною діяльністю Саміну Ахмед — юристку, яка роками вносила неправдиві дані про відпрацьований час у справах, що фінансувалися з бюджету. Через це держава переплатила її фірмі майже 100 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Law Gazette.

У чому суть справи

Саміна Ахмед працювала старшою юристкою у великій національній компанії Tuckers Solicitors LLP та контролювала роботу стажистів. Вона вела справи ув’язнених і представляла клієнтів на слуханнях щодо умовно-дострокового звільнення. Оплата цієї роботи здійснювалася за рахунок програми безоплатної правової допомоги, тобто з державного бюджету.

Слідство встановило: Ахмед вносила до внутрішньої електронної системи фірми дані про робочий час, які не відповідали реальності.

«Робочі дні» по 28 годин

За період з липня 2021 року по червень 2022 року юристка задекларувала понад 7,5 тисячі годин роботи за 266 днів. У середньому це становило 28 годин на добу.

На 133 дні припали записи про понад 24 години роботи на день, що дисциплінарний орган назвав фізично неможливим.

Попри зауваження керівництва, Ахмед продовжувала вносити неправдиві дані, вводячи в оману і роботодавця, і державний орган, який оплачував її роботу.

Хто і скільки втратив

Завищені показники часу дозволяли отримувати з бюджету більші суми, ніж передбачено стандартними тарифами. У результаті держава переплатила юридичній фірмі 98 093 фунти, які згодом довелося повернути. Компанія також зазнала фінансових труднощів, адже враховувала ці гроші у своєму бюджетному плануванні.

Навіщо це робили

У рішенні зазначено, що мотивом стала внутрішня бонусна система, яка заохочувала високі фінансові показники. Ахмед прагнула отримати максимальний бонус — до 400% річної зарплати (понад 69 тисяч фунтів). Втім, виплату їй так і не здійснили, бо порушення виявили вчасно.

Рішення трибуналу

Дисциплінарна комісія дійшла висновку, що юристка діяла нечесно, без доброчесності, підірвала довіру суспільства до юридичної професії та обманула як державу, так і власну фірму.

Покаранням стало повне позбавлення права на професію, а також обов’язок сплатити 5 тисяч фунтів судових витрат.

