Британская юристка «нарисовала» себе 28-часовой рабочий день, чтобы получить большие выплаты

В Великобритании дисциплинарный орган лишил права заниматься юридической деятельностью Самину Ахмед — юристку, которая годами вносила недостоверные данные об отработанном времени по делам, финансируемым из бюджета. Из-за этого государство переплатило ее фирме почти 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Law Gazette.

В чем суть дела

Самина Ахмед работала старшей юристкой в крупной национальной компании Tuckers Solicitors LLP и контролировала работу стажеров. Она вела дела заключенных и представляла клиентов на слушаниях по условно-досрочному освобождению. Оплата этой работы осуществлялась за счет программы бесплатной правовой помощи, то есть из государственного бюджета.

Следствие установило: Ахмед вносила во внутреннюю электронную систему фирмы данные о рабочем времени, которые не соответствовали действительности.

«Рабочие дни» по 28 часов

За период с июля 2021 года по июнь 2022 года юристка задекларировала более 7,5 тысячи часов работы за 266 дней. В среднем это составляло 28 часов в сутки.

На 133 дня пришлись записи о более чем 24 часах работы в день, что дисциплинарный орган назвал физически невозможным.

Несмотря на замечания руководства, Ахмед продолжала вносить недостоверные данные, вводя в заблуждение и работодателя, и государственный орган, который оплачивал ее работу.

Кто и сколько потерял

Завышенные показатели времени позволяли получать из бюджета большие суммы, чем предусмотрено стандартными тарифами. В результате государство переплатило юридической фирме 98 093 фунта, которые впоследствии пришлось вернуть. Компания также понесла финансовые потери, поскольку учитывала эти средства при бюджетном планировании.

Зачем это делали

В решении указано, что мотивом стала внутренняя бонусная система, которая поощряла высокие финансовые показатели. Ахмед стремилась получить максимальный бонус — до 400% годовой зарплаты (более 69 тысяч фунтов). Однако выплату ей так и не произвели, поскольку нарушения были выявлены вовремя.

Решение трибунала

Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что юристка действовала нечестно, без добросовестности, подорвала доверие общества к юридической профессии и обманула как государство, так и собственную фирму.

Наказанием стало полное лишение права на профессию, а также обязанность уплатить 5 тысяч фунтов судебных расходов.