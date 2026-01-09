Реєстрація військового у частині та переведення до іншого гарнізону не є підставами для виселення зі службового житла — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що за відсутності іншого житла таке виселення є непропорційним втручанням у право на житло.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у виселенні військовослужбовця та членів його сім’ї зі службової квартири.

ВС дійшов висновку, що сам факт переведення військовослужбовця до іншого гарнізону та його реєстрації за адресою військової частини, яка не є житловим приміщенням, не позбавляє його права користування службовим житлом. Виселення без надання іншого житла за таких обставин є непропорційним втручанням у право на повагу до житла.

Обставини справи №591/3807/22

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Суми звернувся до суду з вимогою визнати військовослужбовця та членів його сім’ї такими, що втратили право користування службовою квартирою, і виселити їх без надання іншого житла.

Квартира була надана у 2016 році як службова військовослужбовцю разом із сім’єю на підставі спеціального ордера. Житло належить до відомчого фонду Міністерства оборони України та перебуває на балансі КЕВ міста Суми.

У 2017 році військовослужбовець був переведений для проходження служби до іншого гарнізону. При цьому:

він не був забезпечений ані службовим, ані постійним житлом за новим місцем служби;

має понад 27 років військової вислуги;

перебуває на квартирному обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов;

зареєстрований за адресою військової частини, яка не є житловим приміщенням.

Позивач вважав, що після вибуття військовослужбовця з гарнізону право користування службовою квартирою припинилося, а права членів сім’ї є похідними і також підлягають припиненню.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, виходячи з принципу пропорційності та відсутності у відповідачів іншого житла. Апеляційний суд скасував це рішення і дозволив виселення. Саме цю постанову й оскаржили відповідачі у касаційному порядку.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги та дійшов таких ключових висновків:

1. Переведення до іншого гарнізону саме по собі не позбавляє права на службове житло

ВС підкреслив: вибуття військовослужбовця до іншого місця служби не є автоматичною підставою для втрати права користування службовою квартирою, якщо особа:

має понад 10 років військової служби;

не забезпечена іншим житлом;

перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

2. Реєстрація за адресою військової частини не дорівнює забезпеченню житлом

Реєстрація місця проживання військовослужбовця за адресою військової частини, яка не є гуртожитком або іншим житловим приміщенням, не свідчить про наявність у нього іншого житла і не може бути підставою для виселення зі службової квартири.

3. Гарантії статті 125 ЖК України підлягають застосуванню

Оскільки військовослужбовець має понад десять років безперервної служби та не забезпечений житлом, на нього поширюється заборона виселення без надання іншого житлового приміщення.

4. Щодо членів і колишніх членів сім’ї

Верховний Суд зазначив, що:

колишні члени сім’ї військовослужбовця, які вселилися на законних підставах і тривалий час фактично проживають у квартирі, мають захищене право на житло;

навіть норми Інструкції № 380 про виселення колишніх членів сім’ї не звільняють суд від обов’язку оцінювати пропорційність втручання у право на житло відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Апеляційний суд, на думку касаційної інстанції, цього балансу не дотримався.

5. Орієнтація на практику ЄСПЛ

ВС наголосив: виселення можливе лише за умови, що воно є законним, переслідує легітимну мету та є необхідним у демократичному суспільстві. За відсутності іншого житла таке втручання покладає на особу надмірний тягар.

