Регистрация военного в =части и перевод в другой гарнизон не являются основаниями для выселения из служебного жилья — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что при отсутствии другого жилья такое выселение является непропорциональным вмешательством в право на жилище.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отказано в выселении военнослужащего и членов его семьи из служебной квартиры.

ВС пришел к выводу, что сам факт перевода военнослужащего в другой гарнизон и его регистрации по адресу воинской части, которая не является жилым помещением, не лишает его права пользования служебным жильем. Выселение без предоставления другого жилья при таких обстоятельствах является непропорциональным вмешательством в право на уважение к жилищу.

Обстоятельства дела №591/3807/22

Квартирно-эксплуатационный отдел города Сумы обратился в суд с требованием признать военнослужащего и членов его семьи такими, которые утратили право пользования служебной квартирой, и выселить их без предоставления другого жилья.

Квартира была предоставлена в 2016 году как служебная военнослужащему вместе с семьей на основании специального ордера. Жилье относится к ведомственному фонду Министерства обороны Украины и находится на балансе КЭВ города Сумы.

В 2017 году военнослужащий был переведен для прохождения службы в другой гарнизон. При этом:

он не был обеспечен ни служебным, ни постоянным жильем по новому месту службы;

имеет более 27 лет военной выслуги;

состоит на квартирном учете как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий;

зарегистрирован по адресу воинской части, которая не является жилым помещением.

Истец считал, что после выбытия военнослужащего из гарнизона право пользования служебной квартирой прекратилось, а права членов семьи являются производными и также подлежат прекращению.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из принципа пропорциональности и отсутствия у ответчиков другого жилья. Апелляционный суд отменил это решение и разрешил выселение. Именно эту постановление и обжаловали ответчики в кассационном порядке.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы и пришел к следующим ключевым выводам:

1. Перевод в другой гарнизон сам по себе не лишает права на служебное жилье

ВС подчеркнул: выбытие военнослужащего к другому месту службы не является автоматическим основанием для утраты права пользования служебной квартирой, если лицо:

имеет более 10 лет военной службы;

не обеспечено другим жильем;

состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Регистрация по адресу воинской части не равна обеспечению жильем

Регистрация места проживания военнослужащего по адресу воинской части, которая не является общежитием или другим жилым помещением, не свидетельствует о наличии у него другого жилья и не может быть основанием для выселения из служебной квартиры.

3. Гарантии статьи 125 ЖК Украины подлежат применению

Поскольку военнослужащий имеет более десяти лет непрерывной службы и не обеспечен жильем, на него распространяется запрет выселения без предоставления другого жилого помещения.

4. Относительно членов и бывших членов семьи

Верховный Суд отметил, что:

бывшие члены семьи военнослужащего, которые вселились на законных основаниях и длительное время фактически проживают в квартире, имеют защищенное право на жилье;

даже нормы Инструкции № 380 о выселении бывших членов семьи не освобождают суд от обязанности оценивать пропорциональность вмешательства в право на жилье в соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Апелляционный суд, по мнению кассационной инстанции, этого баланса не соблюл.

5. Ориентация на практику ЕСПЧ

ВС подчеркнул: выселение возможно лишь при условии, что оно является законным, преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе. При отсутствии другого жилья такое вмешательство возлагает на лицо чрезмерное бремя.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отказано в выселении военнослужащего и членов его семьи из служебной квартиры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.