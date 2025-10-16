Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Верховна Рада вже наступного тижня може прийняти за основу законопроект 14025, який передбачає не лише оподаткування для осіб, які систематично продають речі, надають побутові послуги, здають нерухомість в оренду як в Україні, так і за кордоном тощо, через онлайн-платформи, але й розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю податковій службі стосовно підзвітних продавців.
Також держава отримає під цифрових платформ персональні дані осіб, які систематично отримують заробітки через онлайн-платформи, зокрема про їх місце проживання. Для тих, хто здає нерухомість в оренду – дані про її місцезнаходження.
Як зауважило Головне науково-експертне управління Верховної Ради, запропонований Кабміном обсяг звітування операторами платформ, покладення на підзвітного та кваліфікованого операторів платформи функцій податкового агента містять ризики закриття доступу до відповідних платформ для резидентів України, що може негативно позначитись на розвитку національної економіки.
Так, до закону «Про банки і банківську діяльність» внесуть доповнення, відповідно до якого інформація, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит Державної податкової служби щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців. А саме, відомості про операції зарахування коштів на поточні рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер поточного рахунка – у випадку проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої такою фізичною особою.
Підзвітним продавцем є користувач платформи (фізична особа чи організація), який зареєстрований на платформі, і здійснює звітну діяльність (хоча б одну операцію) протягом звітного періоду, або якому виплачується чи зараховується винагорода.
Звітна діяльність — будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:
Особистою є послуга, що надається протягом певного часу чи за завданням користувача платформи однією або кількома особами, які діють самостійно або від імені організації, і вона може надаватись або виконуватись фактично або онлайн.
Підзвітними продавцями будуть вважатися не лише українці, які здійснюють таку діяльність в Україні, але й ті, хто надає в оренду нерухоме майно, розташоване в країнах, які є сторонами Багатосторонньої угоди DPI, або іншої угоди.
Тобто, й ті, хто здає в оренду квартири чи домівки у країнах ЄС та деяких інших.
Збір і передача даних про громадян
Підзвітний оператор платформи повинен застосовувати заходи належної комплексної перевірки для підзвітних продавців, а саме:
Підзвітний оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців такі дані щодо підзвітного продавця, який є фізичною особою:
Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор платформи встановлює адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості.
Підзвітні оператори платформи зобов’язані щороку до 31 січня подавати до Податкової служби звіт про доходи підзвітних продавців. Звітним періодом вважається попередній календарний рік.
У звіті про доходи підзвітних продавців, що подається для цілей виконання вимог Багатосторонньої угоди DPI, або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що є чинною, підзвітний оператор платформи надає інформацію про всіх підзвітних продавців за звітний період у такому обсязі.
Щодо кожного підзвітного продавця:
Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював звітну діяльність з надання в оренду нерухомого майна має бути подана вся вищевказана інформація, а також:
При цьому підзвітні оператори платформи зобов’язані зберігати всі документи, надані продавцями, не менше 1825 днів з дня, наступного за граничним строком подання звіту.
Розкриття банківської таємниці – включно з даними контрагентів
Змінами передбачено, що під час відкриття поточного рахунку підзвітного продавця платник податку зобов’язаний надати банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, зокрема інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу операції про зарахування коштів на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта та номер рахунку контрагента, на запит контролюючого органу.
Пропонується додати норму, відповідно до якої Податкова служба матиме право отримувати безоплатно від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу про:
Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття поточного рахунку фізичної особи — підзвітного продавця.
Для запитів про надання банками інформації щодо поточних рахунків підзвітних продавців не потрібне рішення суду.
Відповідальність для громадян, банків та цифрових платформ
Законопроект передбачає відповідальність за невиконання вказаних вимог.
Також будуть штрафи, якщо цифрова платформа передає неповні дані, наприклад, не вказує дійсне місце проживання продавця. Штрафи будуть передбачені, якщо платформа видалить документи з персональними даними підзвітних продавців раніше, ніж треба.
Наразі законопроект передбачає, що якщо фізична особа — підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2 000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, така особа має право не відкривати поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. Втім, така особа все одно зобов’язана повідомити про номер (реквізити) такого рахунку підзвітного оператора платформи або кваліфікованого оператора платформи, що є податковим агентом.
Слід зауважити, що Кабмін вже заклав в законопроект 14000 про державний бюджет на 2026 рік доходи від прийняття цього закону. Також прийняття цього закону було передбачене у Меморандумі з МВФ.
Автор: Наталя Мамченко
