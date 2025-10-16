Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

Верховна Рада вже наступного тижня може прийняти за основу законопроект 14025, який передбачає не лише оподаткування для осіб, які систематично продають речі, надають побутові послуги, здають нерухомість в оренду як в Україні, так і за кордоном тощо, через онлайн-платформи, але й розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю податковій службі стосовно підзвітних продавців.

Також держава отримає під цифрових платформ персональні дані осіб, які систематично отримують заробітки через онлайн-платформи, зокрема про їх місце проживання. Для тих, хто здає нерухомість в оренду – дані про її місцезнаходження.

Як зауважило Головне науково-експертне управління Верховної Ради, запропонований Кабміном обсяг звітування операторами платформ, покладення на підзвітного та кваліфікованого операторів платформи функцій податкового агента містять ризики закриття доступу до відповідних платформ для резидентів України, що може негативно позначитись на розвитку національної економіки.

Так, до закону «Про банки і банківську діяльність» внесуть доповнення, відповідно до якого інформація, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит Державної податкової служби щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців. А саме, відомості про операції зарахування коштів на поточні рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер поточного рахунка – у випадку проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої такою фізичною особою.

Підзвітним продавцем є користувач платформи (фізична особа чи організація), який зареєстрований на платформі, і здійснює звітну діяльність (хоча б одну операцію) протягом звітного періоду, або якому виплачується чи зараховується винагорода.

Звітна діяльність — будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Особистою є послуга, що надається протягом певного часу чи за завданням користувача платформи однією або кількома особами, які діють самостійно або від імені організації, і вона може надаватись або виконуватись фактично або онлайн.

Підзвітними продавцями будуть вважатися не лише українці, які здійснюють таку діяльність в Україні, але й ті, хто надає в оренду нерухоме майно, розташоване в країнах, які є сторонами Багатосторонньої угоди DPI, або іншої угоди.

Тобто, й ті, хто здає в оренду квартири чи домівки у країнах ЄС та деяких інших.

Збір і передача даних про громадян

Підзвітний оператор платформи повинен застосовувати заходи належної комплексної перевірки для підзвітних продавців, а саме:

активних продавців — резидентів України;

активних продавців, які є резидентами будь-якої юрисдикції, що є стороною Багатосторонньої угоди DPI;

активних продавців, які надають в оренду нерухоме майно, розташоване в Україні;

активних продавців, які надають в оренду нерухоме майно, розташоване в країні, що є стороною Багатосторонньої угоди DPI (це, зокрема, країни ЄС).

Підзвітний оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців такі дані щодо підзвітного продавця, який є фізичною особою:

прізвище, ім’я, по батькові;

адресу місця проживання;

ідентифікаційний податковий номер;

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість такого продавця, за наявності;

дату народження.

Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор платформи встановлює адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості.

Підзвітні оператори платформи зобов’язані щороку до 31 січня подавати до Податкової служби звіт про доходи підзвітних продавців. Звітним періодом вважається попередній календарний рік.

У звіті про доходи підзвітних продавців, що подається для цілей виконання вимог Багатосторонньої угоди DPI, або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що є чинною, підзвітний оператор платформи надає інформацію про всіх підзвітних продавців за звітний період у такому обсязі.

Щодо кожного підзвітного продавця:

прізвище, ім’я, по батькові;

адресу місця проживання;

ідентифікаційний податковий номер;

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість такого продавця, за наявності;

дату народження

номер банківського або платіжного рахунку (якщо він відомий оператору платформи);

якщо винагороду за здійснення звітної діяльності отримує інша особа, відмінна від продавця, крім номера банківського або платіжного рахунку, ім’я чи найменування власника рахунку, на який сплачується (зараховується) винагорода (якщо ця інформація відома оператору платформи);

кожну юрисдикцію, в якій підзвітний продавець є резидентом для цілей оподаткування;

загальну суму винагороди, сплачену (зараховану) протягом кожного календарного кварталу звітного періоду, та обсяг операцій звітної діяльності, щодо яких її було сплачено (зараховано) тощо.

Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював звітну діяльність з надання в оренду нерухомого майна має бути подана вся вищевказана інформація, а також:

адреса кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об’єкта нерухомості;

загальна суму винагороди протягом кожного кварталу звітного періоду, та кількість операцій з надання в оренду кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості тощо.

При цьому підзвітні оператори платформи зобов’язані зберігати всі документи, надані продавцями, не менше 1825 днів з дня, наступного за граничним строком подання звіту.

Розкриття банківської таємниці – включно з даними контрагентів

Змінами передбачено, що під час відкриття поточного рахунку підзвітного продавця платник податку зобов’язаний надати банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, зокрема інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу операції про зарахування коштів на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта та номер рахунку контрагента, на запит контролюючого органу.

Пропонується додати норму, відповідно до якої Податкова служба матиме право отримувати безоплатно від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу про:

операції зарахування коштів на поточні рахунки

призначення платежу

ідентифікаційні дані або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта

та номер поточного рахунку контрагента у разі проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої фізичною особою — підзвітним продавцем.

Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття поточного рахунку фізичної особи — підзвітного продавця.

Для запитів про надання банками інформації щодо поточних рахунків підзвітних продавців не потрібне рішення суду.

Відповідальність для громадян, банків та цифрових платформ

Законопроект передбачає відповідальність за невиконання вказаних вимог.

Неповідомлення ФОП та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами — підзвітними продавцями, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг чи емітенту електронних грошей при відкритті рахунку або електронного гаманця – штраф 680 грн за кожний випадок неповідомлення.

Неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей податковій у строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків чи електронних гаманців платників податків, поточних рахунків фізичних осіб — підзвітних продавців – тягне 680 грн штрафу за кожний випадок неподання або затримки.

Здійснення видаткових операцій за рахунком чи електронним гаманцем платника податків, за поточним рахунком фізичної особи — підзвітного продавця, яка здійснює діяльність через оператора платформи, до отримання повідомлення податківців про взяття рахунку на облік у податковій – тягне накладення штрафу на банк, іншу фінансову установу, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей в розмірі 10% суми всіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків, але не менш як 1700 грн.

Неподання підзвітним оператором платформ звіту про доходи підзвітних продавців —штраф у 100 розмірів мінімальної зарплати. Тобто, 800 тисяч грн станом на 2025 рік. Сплата такого штрафу не звільняє підзвітного оператора платформи від обов’язку подання звіту про доходи підзвітних продавців.

Несвоєчасне подання підзвітним оператором платформи звіту про доходи підзвітних продавців — штраф у 0,5 розміру мінімальної зарплати, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про доходи підзвітних продавців. Сплата такого штрафу не звільняє від обов’язку подання звіту.

Подання підзвітним оператором платформи звіту про доходи підзвітних продавців з неповними або недостовірними відомостями чи помилками — тягне за собою накладення штрафу у 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, що застосовується щодо одного продавця. У разі вчинення в одному звіті порушень щодо двох і більше підзвітних продавців розрахунок суми штрафу здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожного продавця, щодо якого було подано помилкову, неповну або недостовірну інформацію.

Також будуть штрафи, якщо цифрова платформа передає неповні дані, наприклад, не вказує дійсне місце проживання продавця. Штрафи будуть передбачені, якщо платформа видалить документи з персональними даними підзвітних продавців раніше, ніж треба.

Наразі законопроект передбачає, що якщо фізична особа — підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2 000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, така особа має право не відкривати поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. Втім, така особа все одно зобов’язана повідомити про номер (реквізити) такого рахунку підзвітного оператора платформи або кваліфікованого оператора платформи, що є податковим агентом.

Слід зауважити, що Кабмін вже заклав в законопроект 14000 про державний бюджет на 2026 рік доходи від прийняття цього закону. Також прийняття цього закону було передбачене у Меморандумі з МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

