Спір навколо землі НАН у Голосіївському районі Києва: прокуратура оскаржує договір

Прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір, що передбачає забудову земельної ділянки Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним договору, який передбачає забудову земельної ділянки Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про земельну ділянку площею 7,43 гектара вартістю понад 100 мільйонів гривень, розташовану на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці. Земля перебуває у державній власності та надана науковій установі для здійснення статутної діяльності.

Прокуратура вказує, що між Головною астрономічною обсерваторією НАН України та приватним товариством було укладено договір, який передбачає забудову цієї території, зокрема готельними й адміністративними будівлями. При цьому за умовами договору приватна компанія має отримати у власність майже 90% площ збудованої нерухомості.

Окремо наголошується, що на ділянці розташована пам’ятка природи місцевого значення — «Вікові дуби», яка перебуває під охороною закону.

У прокуратурі зазначають, що фактичний власник земельної ділянки — Київська міська державна адміністрація — не ухвалювала рішень щодо передачі цієї землі під забудову. На думку правоохоронців, договір укладено з порушенням вимог чинного законодавства.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі.

