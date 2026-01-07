  1. В Украине

Спор вокруг земли НАН в Голосеевском районе Киева: прокуратура оспаривает договор

07:18, 7 января 2026
Прокуратура через суд требует признать недействительным договор, предусматривающий застройку земельного участка Главной астрономической обсерватории НАН Украины.
Спор вокруг земли НАН в Голосеевском районе Киева: прокуратура оспаривает договор
Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительным договора, который предусматривает застройку земельного участка Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о земельном участке площадью 7,43 гектара стоимостью более 100 миллионов гривен, расположенном на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы. Земля находится в государственной собственности и предоставлена научному учреждению для осуществления уставной деятельности.

Прокуратура указывает, что между Главной астрономической обсерваторией НАН Украины и частным обществом был заключен договор, который предусматривает застройку этой территории, в частности гостиничными и административными зданиями. При этом по условиям договора частная компания должна получить в собственность почти 90% площадей построенной недвижимости.

Отдельно подчеркивается, что на участке расположена памятка природы местного значения — «Вековые дубы», которая находится под охраной закона.

В прокуратуре отмечают, что фактический собственник земельного участка — Киевская городская государственная администрация — не принимала решений о передаче этой земли под застройку. По мнению правоохранителей, договор был заключен с нарушением требований действующего законодательства.

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу.

