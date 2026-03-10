ГБР расследует почти 3 тысячи дел о преступлениях против нацбезопасности
23:59, 10 марта 2026
Государственное бюро расследований осуществляет расследование почти 3 тысяч дел о государственной измене и коллаборационизме.
С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований ведет расследование 2 961 уголовного производства по преступлениям против национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о государственной измене, коллаборационной деятельности и других правонарушениях, связанных с сотрудничеством с государством-агрессором.
Как сообщили в ГБР, среди открытых производств:
- 1 977 дел — по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
- 774 дела — по коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины);
- 53 дела — по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);
- другие — по смежным статьям.
По состоянию на март 2026 года в рамках этих расследований:
- 1 627 лицам сообщено о подозрении;
- 522 человека объявлены в розыск;
- 1 361 человека проверяют на причастность к преступлениям против национальной безопасности;
- 1 416 обвинительных актов уже направлены в суд.
