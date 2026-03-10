  1. В Украине

ГБР расследует почти 3 тысячи дел о преступлениях против нацбезопасности

23:59, 10 марта 2026
Государственное бюро расследований осуществляет расследование почти 3 тысяч дел о государственной измене и коллаборационизме.
С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований ведет расследование 2 961 уголовного производства по преступлениям против национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о государственной измене, коллаборационной деятельности и других правонарушениях, связанных с сотрудничеством с государством-агрессором.

Как сообщили в ГБР, среди открытых производств:

  • 1 977 дел — по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
  • 774 дела — по коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины);
  • 53 дела — по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);
  • другие — по смежным статьям.

По состоянию на март 2026 года в рамках этих расследований:

  • 1 627 лицам сообщено о подозрении;
  • 522 человека объявлены в розыск;
  • 1 361 человека проверяют на причастность к преступлениям против национальной безопасности;
  • 1 416 обвинительных актов уже направлены в суд.

