ГБР расследует почти 3 тысячи дел о преступлениях против нацбезопасности

Государственное бюро расследований осуществляет расследование почти 3 тысяч дел о государственной измене и коллаборационизме.

С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований ведет расследование 2 961 уголовного производства по преступлениям против национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о государственной измене, коллаборационной деятельности и других правонарушениях, связанных с сотрудничеством с государством-агрессором.

Как сообщили в ГБР, среди открытых производств:

1 977 дел — по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);

774 дела — по коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины);

53 дела — по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);

другие — по смежным статьям.

По состоянию на март 2026 года в рамках этих расследований:

1 627 лицам сообщено о подозрении;

522 человека объявлены в розыск;

1 361 человека проверяют на причастность к преступлениям против национальной безопасности;

1 416 обвинительных актов уже направлены в суд.

