Президент подписал закон, который позволяет повышать выплаты педагогам внешкольного образования

Должностные оклады и доплаты работникам внешкольных учреждений теперь можно устанавливать выше государственных нормативов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4789-IX, который позволяет учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования устанавливать должностные оклады, доплаты и вознаграждения в размерах, превышающих определенные Кабмином.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла как закон соответствующий законопроект №14323 о внесении изменений в статью 22 закона «О внешкольном образовании».

Документ направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

Он предоставляет право учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки, денежные вознаграждения работникам учреждений внешкольного образования в размерах, превышающих размеры, определенные Кабинетом Министров Украины, а также вводить дополнительные виды материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что документ призван решить проблему низких заработных плат педагогических работников внешкольного образования, должностные оклады которых согласно Единой тарифной сетке остаются ниже размера минимальной заработной платы. Документ также устраняет дисбаланс между разными уровнями образования, поскольку аналогичная норма о праве устанавливать повышенные выплаты уже действует в сфере дошкольного образования, но отсутствует во внешкольном.

Кроме того, документ предоставляет учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размерах, превышающих определенные Кабинетом Министров. Также закон предоставляет возможность устанавливать для работников дополнительные вознаграждения и пособия, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством в сфере образования.

