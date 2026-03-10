У берегов Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки привели к перебоям в движении поездов к северу от Неаполя.

В ночь на 10 марта у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ANSA.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии, эпицентр подземных толчков находился на значительной глубине – примерно 414 км. Это значительно превышает типичную глубину сейсмических процессов в Италии, ведь большинство землетрясений в стране возникают в верхних слоях земной коры.

Из-за подземных толчков возникли перебои в движении поездов на направлениях к северу от Неаполя. Проблемы с железнодорожным сообщением наблюдались и утром: задержки составляли от 25 минут до двух часов, а часть рейсов пришлось отменить.

