Военнослужащих, получивших ранения, будут принимать в полицию без проверки физической подготовки — закон подписан

Закон изменяет правила отбора кандидатов на службу в полиции и предусматривает упрощение для раненых защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4792-IX, который совершенствует процедуры отбора кандидатов на службу в полиции. Он позволяет принимать на службу в полицию лиц, которые во время защиты Украины получили ранения или заболевания, связанные с боевыми действиями.

Как известно, Верховная Рада в феврале приняла во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №14194 «О внесении изменения в статью 50 Закона «О Национальной полиции» по некоторым вопросам проверки кандидатов на службу в полиции».

Документ предусматривает, что граждане Украины, которые проходили службу в органах внутренних дел, полиции, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и получили заболевание, ранение (контузию, травму или увечье) во время осуществления мероприятий по защите независимости Украины, освобождаются от прохождения проверки уровня физической подготовки.

В то же время эта норма будет применяться только к тем должностям в полиции, перечень которых определит Министерство внутренних дел Украины.

Закон вносит изменения в статью 50 Закона «О Национальной полиции» и регулирует вопросы приема на службу лиц, которые получили ранения или заболевания во время выполнения задач по защите государства.

