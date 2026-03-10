  1. В мире

Женщина через 17 лет подала в суд на юристов за неправильный совет во время развода — и проиграла

21:08, 10 марта 2026
Суд решил, что иск подали слишком поздно, поскольку женщина знала об обстоятельствах дела значительно раньше.
Бывшая клиентка британской юридической фирмы проиграла апелляцию по делу, в котором требовала почти 1,3 млн фунтов стерлингов компенсации за якобы неправильные юридические советы во время развода. Суд решил, что женщина обратилась с иском слишком поздно. Об этом сообщает Law Society Gazette.

Что произошло

Дело рассматривал Апелляционный суд Англии и Уэльса в процессе Kay v Martineau Johnson.

Истец Эллен Кей утверждала, что юристы компании Martineau Johnson неправильно посоветовали ей согласиться на финансовое соглашение во время развода.

По условиям этого соглашения она получила:

  • деньги от продажи общей недвижимости;
  • 4 тыс. фунтов единовременной выплаты как содержание;
  • 80% средств от судебного спора с застройщиком их дома.

На тот момент женщина не имела претензий к юристам.

Почему возник спор

Через некоторое время Кей узнала, что ее бывший муж скрыл часть своего имущества. После этого она поинтересовалась у юристов, можно ли пересмотреть соглашение о разводе.

Фирма ответила, что оснований для пересмотра нет, и в 2009 году прекратила представлять ее интересы.

Тем не менее женщина продолжала сомневаться в справедливости соглашения. В 2018 году она получила от юристов материалы своего дела, а в 2023 году подала иск, обвинив их в профессиональной небрежности.

Почему суд отказал

Юридическая фирма заявила, что иск подан после окончания сроков, установленных законом.

Суд согласился с этим. Судья лорд Ньюй отметил, что даже если у женщины были финансовые трудности, у нее была возможность раньше обратиться за юридической помощью. Также нет доказательств того, что она пыталась найти бесплатную помощь или юриста, который работает с оплатой после выигранного дела.

Суд пришел к выводу, что задержка была связана скорее с откладыванием дела, а не с нехваткой денег.

Окончательное решение

Другой судья, лорд Мейлз, добавил, что женщина уже в 2009 году имела достаточно информации, чтобы начать судебный процесс.

В результате апелляцию отклонили, а решение предыдущего суда оставили без изменений.

Великобритания

