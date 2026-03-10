  1. В Украине

С 14 марта меняются правила приостановления трудовых договоров

22:18, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приостановление трудового договора больше не может длиться бесконечно.
С 14 марта меняются правила приостановления трудовых договоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 14 марта 2026 года приостановление действия трудового договора в одностороннем порядке во время военного положения не может превышать 90 календарных дней. Об этом сообщили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 90 дней — это общий лимит для одностороннего приостановления за весь период военного положения, а не для каждого отдельного приказа.

По новым правилам, если приказ о приостановлении трудового договора превышает 90 дней, он автоматически утрачивает силу, а работник должен вернуться к выполнению работы.

В Гоструде поясняют, что если работу невозможно восстановить (например, имущество уничтожено), работодатель должен прекратить договор на законных основаниях. Только по взаимному согласию сторон приостановление может длиться дольше 90 дней.

Таким образом, с 14 марта 2026 года молчание сторон больше не будет считаться автоматическим продлением приостановления договора. Следовательно, такой механизм больше не может использоваться как «временная пауза» без юридических последствий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]