С 14 марта меняются правила приостановления трудовых договоров

Приостановление трудового договора больше не может длиться бесконечно.

С 14 марта 2026 года приостановление действия трудового договора в одностороннем порядке во время военного положения не может превышать 90 календарных дней. Об этом сообщили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда.

Отмечается, что 90 дней — это общий лимит для одностороннего приостановления за весь период военного положения, а не для каждого отдельного приказа.

По новым правилам, если приказ о приостановлении трудового договора превышает 90 дней, он автоматически утрачивает силу, а работник должен вернуться к выполнению работы.

В Гоструде поясняют, что если работу невозможно восстановить (например, имущество уничтожено), работодатель должен прекратить договор на законных основаниях. Только по взаимному согласию сторон приостановление может длиться дольше 90 дней.

Таким образом, с 14 марта 2026 года молчание сторон больше не будет считаться автоматическим продлением приостановления договора. Следовательно, такой механизм больше не может использоваться как «временная пауза» без юридических последствий.

